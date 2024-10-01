01 октября 2024

Reuters: Иран предупреждал США незадолго до атаки на Израиль

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Иран предупредил США об атаке незадолго до удара
Иран предупредил США об атаке незадолго до удара Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Иран заранее предупредил США о планируемой атаке на Израиль. По информации иранского чиновника, сообщение о скором запуске ракет было доставлено через дипломатические каналы незадолго до удара.

«США были предупреждены Ираном по дипломатическим каналам незадолго до атаки», — говорится в сообщении Reuters. Его приводит РИА Новости.

Иран начал массированный ракетный обстрел Израиля 1 октября. Было выпущено около 500 ракет, сообщает издание Jerusalem Post. Однако некоторые источники утверждают, что их было 150. В районе Тель-Авива гремят взрывы. Гражданская оборона Палестины сообщает, что от атаки уже есть погибшие. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU. 

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Иран заранее предупредил США о планируемой атаке на Израиль. По информации иранского чиновника, сообщение о скором запуске ракет было доставлено через дипломатические каналы незадолго до удара. «США были предупреждены Ираном по дипломатическим каналам незадолго до атаки», — говорится в сообщении Reuters. Его приводит РИА Новости. Иран начал массированный ракетный обстрел Израиля 1 октября. Было выпущено около 500 ракет, сообщает издание Jerusalem Post. Однако некоторые источники утверждают, что их было 150. В районе Тель-Авива гремят взрывы. Гражданская оборона Палестины сообщает, что от атаки уже есть погибшие. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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