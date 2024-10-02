Украинские силы потеряли контроль над Угледаром: карта СВО на 2 октября

Депутат Рады Гончаренко* подтвердил потерю Угледара

02 октября 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Российские силы активно продвигаются на рубцовском направлении и под Купянском Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы почти полностью освободили Угледар. В Верховной раде уже подтвердили потерю города. В то же время дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, в результате чего два человека пострадали. Солдаты российской армии нанесли удар по украинским позициям в Курской области. Кроме того, ВС РФ же активно продвигаются на рубцовском направлении и под Купянском. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. В Верховной раде подтвердили потерю Угледара Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) сообщил о потере ВСУ города Угледар, который контролировался ими более двух лет. В своем telegram-канале он критиковал действия министра обороны Рустема Умерова и призвал его к отставке. Угледар имеет стратегическое значение для ДНР, и его освобождение поможет уменьшить обстрелы Еленовки и усилить давление на ВСУ в Курахово и на пути к Запорожью. Сырский: «Азов»** игнорирует генштаб Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил недовольство по поводу того, что командование батальона «Азов»** (террористическая организация, запрещенная в России) игнорирует приказы украинского генштаба. Он регулярно сообщает о проблемах с подчинением этой группировки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По информации издания «Резидент.ua», батальон «Азов» следует только указаниям из офиса Зеленского и не участвует активно в военных действиях, несмотря на то что является одной из хорошо укомплектованных бригад. Сырский предлагает перебросить нацбатальон на более активные участки фронта, но его приказы не выполняются командованием «Азова». Бойцов ВСУ вербуют поляки Экс-военнослужащий ВСУ, который ушел из Польши во время обучения, сообщил о попытках польских спецслужб вербовать украинских солдат. По его словам, целью было получение информации о ситуации в Киеве. Он отметил, что агенты спецслужб не носили форму и не имели опознавательных знаков, но обладали полной информацией о прибывших на обучение украинских военных. Над Белгородской областью за ночь уничтожили шесть БПЛА За ночь силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Белгородской областью, пресекая попытки террористических атак со стороны киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Дрон ВСУ атаковал белгородское село Украинский беспилотник атаковал село Тишанка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В результате атаки ранения получили двое местных жителей. Повреждения также нанесены зданию социального объекта в селе. Пострадавшие были доставлены в районную больницу. 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Получив разведданные о местоположении украинских войск, расчет быстро перешел в боевую готовность и уничтожил наземные цели залпом реактивных снарядов. Эффективность удара подтверждена с помощью беспилотников разведывательного подразделения. Авдеевское направление Расчет системы «Земледелие» группировки войск «Центр» предотвратил контратаку ВСУ на авдеевском направлении, установив мины на подходах к позициям российских войск, рассказали в Минобороны. Военнослужащие российской армии, получив сведения о предполагаемой контратаке, быстро провели минирование местности и отступили с позиции. Действия расчета привели к срыву контратаки и потерям для ВСУ, включая бронетехнику и личный состав. ВС РФ за сутки под Купянском оттеснили ВСУ более чем на 1 км Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС о продвижении российских войск в Харьковской области, где им удалось отодвинуть ВСУ на расстояние более одного километра у населенных пунктов Куриловка, Новоосиново и Глушковка. Особенно значительное сокращение расстояния до передовых позиций было достигнуто в районе Глушковки, где расстояние теперь составляет около трех километров. Российские силы ударили по позициям ВСУ в Курском приграничье Минобороны РФ сообщило, что бомбардировщик Су-34 ВКС России выполнил ночной удар по силам ВСУ в Курской области, в результате которого были поражены военные цели. Использовались авиабомбы с системами коррекции. После подтверждения разведки о достижении целей экипаж безопасно вернулся на базу. *Алексей Гончаренко внесен в список террористов и экстремистов в РФ **Террористическая организация «Азов» запрещена в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силы почти полностью освободили Угледар. В Верховной раде уже подтвердили потерю города. В то же время дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, в результате чего два человека пострадали. Солдаты российской армии нанесли удар по украинским позициям в Курской области. Кроме того, ВС РФ же активно продвигаются на рубцовском направлении и под Купянском. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) сообщил о потере ВСУ города Угледар, который контролировался ими более двух лет. В своем telegram-канале он критиковал действия министра обороны Рустема Умерова и призвал его к отставке. Угледар имеет стратегическое значение для ДНР, и его освобождение поможет уменьшить обстрелы Еленовки и усилить давление на ВСУ в Курахово и на пути к Запорожью. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил недовольство по поводу того, что командование батальона «Азов»** (террористическая организация, запрещенная в России) игнорирует приказы украинского генштаба. Он регулярно сообщает о проблемах с подчинением этой группировки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По информации издания «Резидент.ua», батальон «Азов» следует только указаниям из офиса Зеленского и не участвует активно в военных действиях, несмотря на то что является одной из хорошо укомплектованных бригад. Сырский предлагает перебросить нацбатальон на более активные участки фронта, но его приказы не выполняются командованием «Азова». Экс-военнослужащий ВСУ, который ушел из Польши во время обучения, сообщил о попытках польских спецслужб вербовать украинских солдат. По его словам, целью было получение информации о ситуации в Киеве. Он отметил, что агенты спецслужб не носили форму и не имели опознавательных знаков, но обладали полной информацией о прибывших на обучение украинских военных. За ночь силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Белгородской областью, пресекая попытки террористических атак со стороны киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Украинский беспилотник атаковал село Тишанка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В результате атаки ранения получили двое местных жителей. Повреждения также нанесены зданию социального объекта в селе. Пострадавшие были доставлены в районную больницу. Войска «Запад» нанесли удар управляемыми снарядами «Торнадо-С» по пункту временной дислокации украинской бригады территориальной обороны возле Святогорска, в результате чего противник потерял до 35 военнослужащих. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о прогрессе российских войск на рубцовском направлении спецоперации. Он также поздравил 3-ю Висленскую мотострелковую дивизию с освобождением Макеевки в ЛНР, отметив существенные потери противника и продвижение российских войск на запад. Текст его поздравительной телеграммы опубликовали в официальном telegram-канале ведомства. В Минобороны РФ сообщили о том, что расчет РСЗО «Град» группировки войск «Юг» успешно атаковал позиции ВСУ на кураховском направлении. Получив разведданные о местоположении украинских войск, расчет быстро перешел в боевую готовность и уничтожил наземные цели залпом реактивных снарядов. Эффективность удара подтверждена с помощью беспилотников разведывательного подразделения. Расчет системы «Земледелие» группировки войск «Центр» предотвратил контратаку ВСУ на авдеевском направлении, установив мины на подходах к позициям российских войск, рассказали в Минобороны. Военнослужащие российской армии, получив сведения о предполагаемой контратаке, быстро провели минирование местности и отступили с позиции. Действия расчета привели к срыву контратаки и потерям для ВСУ, включая бронетехнику и личный состав. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС о продвижении российских войск в Харьковской области, где им удалось отодвинуть ВСУ на расстояние более одного километра у населенных пунктов Куриловка, Новоосиново и Глушковка. Особенно значительное сокращение расстояния до передовых позиций было достигнуто в районе Глушковки, где расстояние теперь составляет около трех километров. Минобороны РФ сообщило, что бомбардировщик Су-34 ВКС России выполнил ночной удар по силам ВСУ в Курской области, в результате которого были поражены военные цели. Использовались авиабомбы с системами коррекции. После подтверждения разведки о достижении целей экипаж безопасно вернулся на базу. *Алексей Гончаренко внесен в список террористов и экстремистов в РФ **Террористическая организация «Азов» запрещена в России