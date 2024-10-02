Куйвашев рассудил битву крупнейших застройщиков Екатеринбурга. Фото

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Ломакин обошел стенды форума 100+ TechnoBuild

02 октября 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Вместе с Ломакиным проекты от уральских застройщиков оценил и губернатор Евгений Куйвашев Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Строительная выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге Во второй день строительного форума 100+ TechnoBuild, который проходит в Екатеринбурге, первому замминистра строительства РФ Александру Ломакину устроили обход по стендам свердловских застройщиков. За возможность попасть в график топ-чиновника, по данным URA.RU, развернулась кулуарная схватка. В компании губернатора Евгения Куйвашева он побывал на восьми площадках, каких — в обзоре URA.RU. Обход начался с общего стенда компаний Prinzip, «Брусника» и «Форум-Групп», где замминистра показали проект преображения Среднеуральска — города-спутника Екатеринбурга (по отношению к которому Лебедев за пару часов до этого употребил слово «жопа»). Ломакину рассказали, что в будущем Среднеуральск может стать городом-курортом. Там создадут новые объекты недвижимости, транспортную инфраструктуру и зоны отдыха, а городская набережная станет единым пешеходным пространством, соединяющим два городских парка. За преображение Среднеуральска хотят взяться сразу три застройщика Фото: Размик Закарян, URA.RU Затем делегация посетила стенд УГМК. Ломакину рассказали про ЖК «Настоящий», который располагается на севере Екатеринбурга, деловой квартал «Екатеринбург-Сити», где сейчас ведется строительство уникального небоскреба, ЖК «Макаровский» и Екатеринбург Арену. Представили гостям и новичка на свердловском строительном рынке — федерального девелопера «Самолет». В городе компания с 2023 года, и сейчас реализует три проекта. Один из них — комплексное развитие территорий в Екатеринбурге. Предполагается, что на улице Летчиков компания построит более 31 тысячи квадратных метров жилья комфорт-класса (три дома на 700 квартир). Помимо этого тысячу квартир планируется возвести на улице Вилонова. Также Куйвашев и Ломакин осмотрели cтенд компании «Прогресс», которая в прошлом году стала победителем масштабной престижной премии со своим проектом «Атмосфера» на проспекте Космонавтов. Застройщик рассказал и о трех домах, которые в ближайшие годы появятся на Ботанике, Втузгородке и в Академическом. Пятым в списке локаций стал стенд «Страны девелопмент». Здесь статусным гостям рассказали о двух ЖК, где основной упор делается на единении человека с природой. Помимо этого, замминистра и губернатор оценили проект IT-деревни на Широкой речке от TEN девеломент. Предполагается, что жилье построят для программистов, работающих в СКБ-контур. Сейчас как раз ведется разработка проекта. Федеральный чиновник побывал также на стендах других крупных девелоперов региона. «Синара-Девелопмент» презентовали макет кампуса УрФУ в микрорайоне Новокольцовский, «Атлас Девелопмент», где теперь работает бывший министр строительства региона Михаил Волков, — ЖК «Парк столиц» и «Атлас Люксо». Экс-чиновник заявил губернатору, в своей новой работе как раз будет реализовать все те задачи, который ставились перед ним как перед министром. Строительная выставка 100+ Techno Build проходит с 1 по 4 октября. В первый день у Ломакина была закрытая встреча с застройщиками, на которой он пообещал и дальше поддерживать региональный проекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во второй день строительного форума 100+ TechnoBuild, который проходит в Екатеринбурге, первому замминистра строительства РФ Александру Ломакину устроили обход по стендам свердловских застройщиков. За возможность попасть в график топ-чиновника, по данным URA.RU, развернулась кулуарная схватка. В компании губернатора Евгения Куйвашева он побывал на восьми площадках, каких — в обзоре URA.RU. Обход начался с общего стенда компаний Prinzip, «Брусника» и «Форум-Групп», где замминистра показали проект преображения Среднеуральска — города-спутника Екатеринбурга (по отношению к которому Лебедев за пару часов до этого употребил слово «жопа»). Ломакину рассказали, что в будущем Среднеуральск может стать городом-курортом. Там создадут новые объекты недвижимости, транспортную инфраструктуру и зоны отдыха, а городская набережная станет единым пешеходным пространством, соединяющим два городских парка. Затем делегация посетила стенд УГМК. Ломакину рассказали про ЖК «Настоящий», который располагается на севере Екатеринбурга, деловой квартал «Екатеринбург-Сити», где сейчас ведется строительство уникального небоскреба, ЖК «Макаровский» и Екатеринбург Арену. Представили гостям и новичка на свердловском строительном рынке — федерального девелопера «Самолет». В городе компания с 2023 года, и сейчас реализует три проекта. Один из них — комплексное развитие территорий в Екатеринбурге. Предполагается, что на улице Летчиков компания построит более 31 тысячи квадратных метров жилья комфорт-класса (три дома на 700 квартир). Помимо этого тысячу квартир планируется возвести на улице Вилонова. Также Куйвашев и Ломакин осмотрели cтенд компании «Прогресс», которая в прошлом году стала победителем масштабной престижной премии со своим проектом «Атмосфера» на проспекте Космонавтов. Застройщик рассказал и о трех домах, которые в ближайшие годы появятся на Ботанике, Втузгородке и в Академическом. Пятым в списке локаций стал стенд «Страны девелопмент». Здесь статусным гостям рассказали о двух ЖК, где основной упор делается на единении человека с природой. Помимо этого, замминистра и губернатор оценили проект IT-деревни на Широкой речке от TEN девеломент. Предполагается, что жилье построят для программистов, работающих в СКБ-контур. Сейчас как раз ведется разработка проекта. Федеральный чиновник побывал также на стендах других крупных девелоперов региона. «Синара-Девелопмент» презентовали макет кампуса УрФУ в микрорайоне Новокольцовский, «Атлас Девелопмент», где теперь работает бывший министр строительства региона Михаил Волков, — ЖК «Парк столиц» и «Атлас Люксо». Экс-чиновник заявил губернатору, в своей новой работе как раз будет реализовать все те задачи, который ставились перед ним как перед министром. Строительная выставка 100+ Techno Build проходит с 1 по 4 октября. В первый день у Ломакина была закрытая встреча с застройщиками, на которой он пообещал и дальше поддерживать региональный проекты.