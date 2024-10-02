Курганские пожарные тушили огонь в жилом доме села Сычево
Сотрудники МЧС России был ликвидирован крупный пожар в селе Сычево (Кетовский округа Курганской области). Огонь охватил жилой дом и надворные постройки после того, как на веранде вспыхнула проводка. Об этом рассказали в региональном ведомстве.
«Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар на площади 200 кв. метров был быстро потушен», — сообщает пресс-служба МЧС. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети на веранде дома. В тушении пожара участвовали 18 специалистов и 4 единицы техники.
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