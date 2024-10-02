В Курганской области пожарным пришлось тушить дом из-за вспыхнувшей проводки. Видео

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Курганские пожарные тушили огонь в жилом доме села Сычево
Курганские пожарные тушили огонь в жилом доме села Сычево Фото:

Сотрудники МЧС России был ликвидирован крупный пожар в селе Сычево (Кетовский округа Курганской области). Огонь охватил жилой дом и надворные постройки после того, как на веранде вспыхнула проводка. Об этом рассказали в региональном ведомстве.

«Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар на площади 200 кв. метров был быстро потушен», — сообщает пресс-служба МЧС. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети на веранде дома. В тушении пожара участвовали 18 специалистов и 4 единицы техники.

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Сотрудники МЧС России был ликвидирован крупный пожар в селе Сычево (Кетовский округа Курганской области). Огонь охватил жилой дом и надворные постройки после того, как на веранде вспыхнула проводка. Об этом рассказали в региональном ведомстве. «Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар на площади 200 кв. метров был быстро потушен», — сообщает пресс-служба МЧС. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети на веранде дома. В тушении пожара участвовали 18 специалистов и 4 единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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