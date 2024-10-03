Алаудинов заявил, что освобождение Угледара сильно бьет по имиджу Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Освобождение Угледара является имиджевым ударом для Зеленского, сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов
Освобождение Угледара является имиджевым ударом для Зеленского, сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобождение Угледара (ДНР) сильно ударило по имиджу украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Освобождение Угледара является очень сильным имиджевым ударом по Зеленскому», — заявил Апти Алаудинов в беседе с ТАСС. 3 октября ВС РФ освободили Угледар, который является важным логистическим центром в Донецкой республике. ВСУ вывели свои войска днем ранее, чтобы избежать полного окружения и потери личного состава и техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Освобождение Угледара (ДНР) сильно ударило по имиджу украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Освобождение Угледара является очень сильным имиджевым ударом по Зеленскому», — заявил Апти Алаудинов в беседе с ТАСС. 3 октября ВС РФ освободили Угледар, который является важным логистическим центром в Донецкой республике. ВСУ вывели свои войска днем ранее, чтобы избежать полного окружения и потери личного состава и техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...