Алаудинов заявил, что освобождение Угледара сильно бьет по имиджу Зеленского

Освобождение Угледара является имиджевым ударом для Зеленского, сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Освобождение Угледара (ДНР) сильно ударило по имиджу украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Освобождение Угледара является очень сильным имиджевым ударом по Зеленскому», — заявил Апти Алаудинов в беседе с ТАСС. 3 октября ВС РФ освободили Угледар, который является важным логистическим центром в Донецкой республике. ВСУ вывели свои войска днем ранее, чтобы избежать полного окружения и потери личного состава и техники.
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