В Тюменской области нашли мертвым пропавшего на велосипеде пенсионера

В Ишимском районе (Тюменская область) нашли мертвым пенсионера, который уехал из дома на велосипеде и пропал. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе ТОСЭР.
«По запросу полиции, спасатели обследовали лесной массив в районе деревни Ревягина — Новолокти, где, предположительно мог быть потерявшийся. На второй день поисков областные спасатели нашли велосипед, на котором передвигался мужчина, а затем и его самого без признаков жизни», — сообщили специалисты ТОСЭР.
Пенсионер выехал из дома в неизвестном направлении на велосипеде, а затем перестал выходить на связь. В настоящий момент в обстоятельствах гибели 76-летнего мужчины разбираются сотрудники МВД.
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