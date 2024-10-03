03 октября 2024

В Тюменской области нашли мертвым пропавшего на велосипеде пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины выехал из дома и пропал
Мужчины выехал из дома и пропал Фото:

В Ишимском районе (Тюменская область) нашли мертвым пенсионера, который уехал из дома на велосипеде и пропал. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе ТОСЭР.

«По запросу полиции, спасатели обследовали лесной массив в районе деревни Ревягина — Новолокти, где, предположительно мог быть потерявшийся. На второй день поисков областные спасатели нашли велосипед, на котором передвигался мужчина, а затем и его самого без признаков жизни», — сообщили специалисты ТОСЭР.

Пенсионер выехал из дома в неизвестном направлении на велосипеде, а затем перестал выходить на связь. В настоящий момент в обстоятельствах гибели 76-летнего мужчины разбираются сотрудники МВД.

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В Ишимском районе (Тюменская область) нашли мертвым пенсионера, который уехал из дома на велосипеде и пропал. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе ТОСЭР. «По запросу полиции, спасатели обследовали лесной массив в районе деревни Ревягина — Новолокти, где, предположительно мог быть потерявшийся. На второй день поисков областные спасатели нашли велосипед, на котором передвигался мужчина, а затем и его самого без признаков жизни», — сообщили специалисты ТОСЭР. Пенсионер выехал из дома в неизвестном направлении на велосипеде, а затем перестал выходить на связь. В настоящий момент в обстоятельствах гибели 76-летнего мужчины разбираются сотрудники МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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