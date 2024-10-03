03 октября 2024

В Тюмени ограничат движение на одной из оживленных развязок

В Тюмени на день ограничат движение автомобилей по улице Дамбовской
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу перекроют на один день с 5 по 6 октября
Дорогу перекроют на один день с 5 по 6 октября Фото:

В Тюмени из-за возведения надземного перехода ограничат движение автомобилей по улице Дамбовской. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.

«В связи с проведением работ по монтажу надземного пешеходного перехода на улице Дамбовская, в районе развязки с улицей Мельникайте будет ограничено движение транспортных средств», — сообщили в ГУС. Перекрытие проезда продлится с 23:00 5 октября до 04:00 6 октября.

Там также отметили, что новый надземный переход обеспечит безопасность пешеходов на участке с высокой интенсивностью движения и повысит пропускную способность развязки. Водителей просят заранее планировать маршрут.

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В Тюмени из-за возведения надземного перехода ограничат движение автомобилей по улице Дамбовской. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области. «В связи с проведением работ по монтажу надземного пешеходного перехода на улице Дамбовская, в районе развязки с улицей Мельникайте будет ограничено движение транспортных средств», — сообщили в ГУС. Перекрытие проезда продлится с 23:00 5 октября до 04:00 6 октября. Там также отметили, что новый надземный переход обеспечит безопасность пешеходов на участке с высокой интенсивностью движения и повысит пропускную способность развязки. Водителей просят заранее планировать маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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