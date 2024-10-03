В Тюмени ограничат движение на одной из оживленных развязок

В Тюмени из-за возведения надземного перехода ограничат движение автомобилей по улице Дамбовской. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.
«В связи с проведением работ по монтажу надземного пешеходного перехода на улице Дамбовская, в районе развязки с улицей Мельникайте будет ограничено движение транспортных средств», — сообщили в ГУС. Перекрытие проезда продлится с 23:00 5 октября до 04:00 6 октября.
Там также отметили, что новый надземный переход обеспечит безопасность пешеходов на участке с высокой интенсивностью движения и повысит пропускную способность развязки. Водителей просят заранее планировать маршрут.
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