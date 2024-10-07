«Улыбка не сходила с лица»: друзья рассказали о погибших в пожаре в Свердловской области

Погибшие в пожаре в Артемовском братья были заботливыми

Всего в пожаре погибли четверо (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Братья Даниил и Тимофей, погибшие в пожаре в Артемовском (Свердловская область), были веселыми и заботливыми. Так URA.RU их описали друзья.

«Даня был самым лучшим другом, всегда поддерживал. Он мне постоянно советы давал, мог защитить меня. Улыбка не сходила с его лица. Он был бодрым и самым близким для меня человеком, даже не верится, что так все вышло», — поделилась знакомая парня.

По словам второго собеседника, Тимофей закончил девять классов и хотел выучиться на машиниста. «Он был самым прекрасным мальчиком», — добавил он. Еще одну погибшую в пожаре — Анну — ее учительница назвала доброй и отзывчивой.

ЧП произошло в ночь на 7 октября по улице Шмидта в Артемовском. Пожар, по предварительным данным, начался с бани, затем огонь перекинулся на два дома. Погибли четверо: двое парней, 18-летняя Анна и, возможно, ее подруга, которую она позвала в гости. Вероятной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с печкой в бане.