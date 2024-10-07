«Улыбка не сходила с лица»: друзья рассказали о погибших в пожаре в Свердловской области

Погибшие в пожаре в Артемовском братья были заботливыми
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в пожаре погибли четверо (архивное фото) Фото:

Братья Даниил и Тимофей, погибшие в пожаре в Артемовском (Свердловская область), были веселыми и заботливыми. Так URA.RU их описали друзья.

«Даня был самым лучшим другом, всегда поддерживал. Он мне постоянно советы давал, мог защитить меня. Улыбка не сходила с его лица. Он был бодрым и самым близким для меня человеком, даже не верится, что так все вышло», — поделилась знакомая парня.

По словам второго собеседника, Тимофей закончил девять классов и хотел выучиться на машиниста. «Он был самым прекрасным мальчиком», — добавил он. Еще одну погибшую в пожаре — Анну — ее учительница назвала доброй и отзывчивой.

ЧП произошло в ночь на 7 октября по улице Шмидта в Артемовском. Пожар, по предварительным данным, начался с бани, затем огонь перекинулся на два дома. Погибли четверо: двое парней, 18-летняя Анна и, возможно, ее подруга, которую она позвала в гости. Вероятной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с печкой в бане.

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Братья Даниил и Тимофей, погибшие в пожаре в Артемовском (Свердловская область), были веселыми и заботливыми. Так URA.RU их описали друзья. «Даня был самым лучшим другом, всегда поддерживал. Он мне постоянно советы давал, мог защитить меня. Улыбка не сходила с его лица. Он был бодрым и самым близким для меня человеком, даже не верится, что так все вышло», — поделилась знакомая парня. По словам второго собеседника, Тимофей закончил девять классов и хотел выучиться на машиниста. «Он был самым прекрасным мальчиком», — добавил он. Еще одну погибшую в пожаре — Анну — ее учительница назвала доброй и отзывчивой. ЧП произошло в ночь на 7 октября по улице Шмидта в Артемовском. Пожар, по предварительным данным, начался с бани, затем огонь перекинулся на два дома. Погибли четверо: двое парней, 18-летняя Анна и, возможно, ее подруга, которую она позвала в гости. Вероятной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с печкой в бане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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