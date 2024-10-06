Названо имя четвертой жертвы мощного пожара в Свердловской области

В пожаре в Артемовском погибли два брата и две подруги

07 октября 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Трагедия в Артемовске унесла жизни четверых молодых людей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Четвертой жертвой страшного пожара в Артемовском (Свердловская область) могла стать Любовь — подруга двух братьев и девушки, которые тоже скончались. Об этом URA.RU сообщили местные жители, знакомые с погибшими. Ранее глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых говорил, что пожар унес жизни двух братьев Тимофея (16 лет) и Даниила (22 года), а также 18-летней Анны. По словам одного из собеседников агентства, между Даниилом и Анной были романтические отношения. В сгоревшем доме они проживали вдвоем. Четвертой жертвой могла стать подруга молодых людей Любовь, ее личность устанавливается. «С ними в доме была Люба, которую Аня позвала в гости», — сказал один из собеседников URA.RU. Друзья Даниила и Тимофея тепло вспоминают о них. «Даня был самым лучшим другом, всегда поддерживал. Он мне постоянно советы давал, мог защитить меня. Улыбка не сходила с его лица. Он был бодрым и самым близким для меня человеком, даже не верится, что так все вышло», — поделилась знакомая Даниила. По словам другого собеседника, Тимофей жил с родителями. 6 октября он пришел в гости к брату. «Тимофей был самым прекрасным мальчиком. Он только девять классов закончил, хотел выучиться на машиниста», — добавил он. Девушки учились в разных колледжах. «Еще Анна работала в „Магните“, Люба вроде бы тоже», — заключил местный житель. ЧП произошло в ночь на 7 октября. По улице Шмидта вспыхнули два частных дома. Огонь, по данным свердловского СКР, пошел с надворной постройки. Возбуждено уголовное дело статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В причинах случившегося сейчас разбираются пожарные дознаватели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четвертой жертвой страшного пожара в Артемовском (Свердловская область) могла стать Любовь — подруга двух братьев и девушки, которые тоже скончались. Об этом URA.RU сообщили местные жители, знакомые с погибшими. Ранее глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых говорил, что пожар унес жизни двух братьев Тимофея (16 лет) и Даниила (22 года), а также 18-летней Анны. По словам одного из собеседников агентства, между Даниилом и Анной были романтические отношения. В сгоревшем доме они проживали вдвоем. Четвертой жертвой могла стать подруга молодых людей Любовь, ее личность устанавливается. «С ними в доме была Люба, которую Аня позвала в гости», — сказал один из собеседников URA.RU. Друзья Даниила и Тимофея тепло вспоминают о них. «Даня был самым лучшим другом, всегда поддерживал. Он мне постоянно советы давал, мог защитить меня. Улыбка не сходила с его лица. Он был бодрым и самым близким для меня человеком, даже не верится, что так все вышло», — поделилась знакомая Даниила. По словам другого собеседника, Тимофей жил с родителями. 6 октября он пришел в гости к брату. «Тимофей был самым прекрасным мальчиком. Он только девять классов закончил, хотел выучиться на машиниста», — добавил он. Девушки учились в разных колледжах. «Еще Анна работала в „Магните“, Люба вроде бы тоже», — заключил местный житель. ЧП произошло в ночь на 7 октября. По улице Шмидта вспыхнули два частных дома. Огонь, по данным свердловского СКР, пошел с надворной постройки. Возбуждено уголовное дело статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В причинах случившегося сейчас разбираются пожарные дознаватели.