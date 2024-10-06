06 октября 2024

В МЧС назвали причину пожара, в котором погибли четверо молодых свердловчан

Пожар в Артемовском, где погибли четверо, начался из-за печи в бане
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло в Артемовском в ночь на 7 октября (архивное фото) Фото:

Вероятной причиной пожара, в котором погибли четверо молодых людей в Артемовском (Свердловская область), стало неосторожное обращение с печкой в бане. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Наиболее вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи в бане. Специалисты МЧС России отмечают, что сгоревшие постройки (два дома и баня) не были оснащены пожарными извещателями, что в совокупности с ночным временем, когда возник пожар, и предопределило трагическую судьбу людей внутри», — пишет telegram-канал «ГУ МЧС по Свердловской области».

Трагедия произошла в ночь на 7 октября по улице Шмидта. Огонь пошел с бани. В пожаре погибли два брата Тимофей (16 лет) и Даниил (22 года), 18-летняя Анна и, по предварительным данным, ее подруга, которую она позвала в гости.

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Вероятной причиной пожара, в котором погибли четверо молодых людей в Артемовском (Свердловская область), стало неосторожное обращение с печкой в бане. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «Наиболее вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи в бане. Специалисты МЧС России отмечают, что сгоревшие постройки (два дома и баня) не были оснащены пожарными извещателями, что в совокупности с ночным временем, когда возник пожар, и предопределило трагическую судьбу людей внутри», — пишет telegram-канал «ГУ МЧС по Свердловской области». Трагедия произошла в ночь на 7 октября по улице Шмидта. Огонь пошел с бани. В пожаре погибли два брата Тимофей (16 лет) и Даниил (22 года), 18-летняя Анна и, по предварительным данным, ее подруга, которую она позвала в гости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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