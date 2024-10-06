В МЧС назвали причину пожара, в котором погибли четверо молодых свердловчан

Вероятной причиной пожара, в котором погибли четверо молодых людей в Артемовском (Свердловская область), стало неосторожное обращение с печкой в бане. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«Наиболее вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи в бане. Специалисты МЧС России отмечают, что сгоревшие постройки (два дома и баня) не были оснащены пожарными извещателями, что в совокупности с ночным временем, когда возник пожар, и предопределило трагическую судьбу людей внутри», — пишет telegram-канал «ГУ МЧС по Свердловской области».
Трагедия произошла в ночь на 7 октября по улице Шмидта. Огонь пошел с бани. В пожаре погибли два брата Тимофей (16 лет) и Даниил (22 года), 18-летняя Анна и, по предварительным данным, ее подруга, которую она позвала в гости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!