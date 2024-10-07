Осужденный за взятку пермский экс-министр покинет колонию строгого режима

Бывший министр транспорта Пермского каря Алмаз Закиев, отбывающий наказание в колонии строгого режима, добился смягчения режима содержания под стражей. Скандального экс-чиновника переведут в колонию-поселения.
«Экс-министр транспорта Прикамья Алмаз Закиев доказал право на перевод из исправительной колонии строгого режима в исправительный центр — на принудительные работы», — пишет «РБК-Пермь». Закиев содержится в соликамской ИК №1, соседствующей с известной колонией «Белый лебедь» (ИК-2).
Уроженец Свердловской области возглавил краевое минтраспорта в 2014 году по приглашению тогдашнего губернатора Пермского края, своего земляка Виктора Басаргина. В 2018 году экс-чиновник тал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в получении взятки от ООО «Мостострой-12», которую он получил, продав свою квартиру в Тюмени. В интервью URA.RU Закиев рассказывал, что на фоне уголовного дела у него начались проблемы: он лишился работы и семьи.
В 2019 году суд в Перми признал Закиева виновным по двум статьям УК и приговорил к восьми с половиной годам колонии. В феврале этого года бывший глава минтранса Прикамья пытался освободиться условно-досрочно, но суд отклонил его ходатайство.
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