Осужденный за взятку пермский экс-министр покинет колонию строгого режима

Попавший за решетку пермский экс-министр добился перевода в колонию-поселение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алмаз Закиев отбывает наказание в соликамской ИК-1
Алмаз Закиев отбывает наказание в соликамской ИК-1 Фото:

Бывший министр транспорта Пермского каря Алмаз Закиев, отбывающий наказание в колонии строгого режима, добился смягчения режима содержания под стражей. Скандального экс-чиновника переведут в колонию-поселения.

«Экс-министр транспорта Прикамья Алмаз Закиев доказал право на перевод из исправительной колонии строгого режима в исправительный центр — на принудительные работы», — пишет «РБК-Пермь». Закиев содержится в соликамской ИК №1, соседствующей с известной колонией «Белый лебедь» (ИК-2).

Уроженец Свердловской области возглавил краевое минтраспорта в 2014 году по приглашению тогдашнего губернатора Пермского края, своего земляка Виктора Басаргина. В 2018 году экс-чиновник тал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в получении взятки от ООО «Мостострой-12», которую он получил, продав свою квартиру в Тюмени. В интервью URA.RU Закиев рассказывал, что на фоне уголовного дела у него начались проблемы: он лишился работы и семьи.

В 2019 году суд в Перми признал Закиева виновным по двум статьям УК и приговорил к восьми с половиной годам колонии. В феврале этого года бывший глава минтранса Прикамья пытался освободиться условно-досрочно, но суд отклонил его ходатайство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший министр транспорта Пермского каря Алмаз Закиев, отбывающий наказание в колонии строгого режима, добился смягчения режима содержания под стражей. Скандального экс-чиновника переведут в колонию-поселения. «Экс-министр транспорта Прикамья Алмаз Закиев доказал право на перевод из исправительной колонии строгого режима в исправительный центр — на принудительные работы», — пишет «РБК-Пермь». Закиев содержится в соликамской ИК №1, соседствующей с известной колонией «Белый лебедь» (ИК-2). Уроженец Свердловской области возглавил краевое минтраспорта в 2014 году по приглашению тогдашнего губернатора Пермского края, своего земляка Виктора Басаргина. В 2018 году экс-чиновник тал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в получении взятки от ООО «Мостострой-12», которую он получил, продав свою квартиру в Тюмени. В интервью URA.RU Закиев рассказывал, что на фоне уголовного дела у него начались проблемы: он лишился работы и семьи. В 2019 году суд в Перми признал Закиева виновным по двум статьям УК и приговорил к восьми с половиной годам колонии. В феврале этого года бывший глава минтранса Прикамья пытался освободиться условно-досрочно, но суд отклонил его ходатайство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...