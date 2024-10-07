«Сделал наше лого»: легенды уральского рэпа высказались о смерти MC Bandit

Представители свердловской рэп-группы «Восточный округ» выразили соболезнования родным музыканта Алексея Бражникова (MC Bandit), которого нашли мертвым 7 октября в Екатеринбурге. Послание артисты оставили в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».
«Эх, Леха-Леха. Как же так… В тебе всегда до мозга костей был хип-хоп и Уралмаш. Ты сделал наше лого с кассетой, который до сих пор с нами… Ты снял нам первый клип, делил микрофон и сцену. Спи спокойно, старичок», — написали рэперы.
Тело Бражникова обнаружили в гараже на Уралмаше. По предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы по линии сердечно-сосудистой системы. Екатеринбуржцы называют его городской легендой. Последний трек он выпустил в конце февраля. Подробнее о карьере MC — в материале URA.RU.
«Восточный Округ» — группа, работающая в направлении андерграунда. В ее состав входят Никита Ямыч и Александр Жаман. Коллектив выпустил шесть альбомов.
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