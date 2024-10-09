Жога раскошелился, гуляя по Екатеринбургу: чем удивил свердловчан новый полпред Путина

Полпред в УрФО Жога сам платил за себя в музеях Екатеринбурга

09 октября 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Артем Жога произвел приятное впечатление на тех, кто с ним успел пообщаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, вступив в должность, познакомился со знаковыми местами Екатеринбурга. В telegram-канале он признался, что его порадовали радушие и приветливость свердловчан. URA.RU, в свою очередь, пообщалось с представителями музеев и храма, где 5 октября побывал чиновник-загадка для Урала, и узнало, какое впечатление он произвел на свердловчан. Музей В Екатеринбургском музее изобразительных искусств на Плотинке Жога появился со своим экскурсоводом и свитой. Они обошли все залы, наслаждаясь картинами русских художников, коллекцией Каслинского художественного литья и изделиями из полудрагоценных уральских камней. «Артем Владимирович похвалил наш музей, оставил теплый отзыв. Было видно, что ему все понравилось: и он сам, и наши сотрудники светились после экскурсии и после общения. Держался он просто, скромно, был очень вежлив. С такого гостя мы не собирались брать деньги, но он настоял: заплатил за входные билеты и за экскурсию, и не только за себя, но и за своих товарищей», — рассказали в музее. Судя по информации с сайта, билет в музей ИЗО стоит 200 рублей на человека. Кстати, Жога по завершении экскурсии оставил отзыв: «Юрий Васильевич, спасибо большое за Ваш рассказ. Огромные знания!!! Прекрасный музей, замечательные экспонаты. Захватывающий и увлекательный рассказ об экспонатах». Артем Жога был очень приветлив и прост, отметили сотрудники музея изобразительных искусств telegram-канал «ЖОГА» . Фото: Фото: предоставлено музеем Небоскреб Заплатил Жога и за посещение смотровой площадки в бизнес-центре «Высоцкий». Туда он тоже пришел не один, а с соратниками, поднялся на 52-й этаж, любовался панорамой Екатеринбурга с высоты птичьего полета и фотографировался с простыми горожанами. «Накануне его визита поступила оплата за билеты по безналу. Мы с Жогой не виделись, но, думаю, на него произвел впечатление вид, открывшийся сверху. Насколько я знаю, от резиденции полпредства до „Высоцкого“ он шел пешком. А на 52-й этаж уже поднялся на лифте», — сказал владелец небоскреба Андрей Гавриловский. На смотровой площадке небоскреба полпред фотографировался с местными жителями telegram-канал «ЖОГА» . Фото: Парк Намеревался посетить полпред и музей Владимира Высоцкого, но не хватило времени. Зато хватило на другой уникальный объект: в тот же день Жога нагрянул в шарташский парк «Каменные палатки» — памятник природы. «Для нас посещение Жоги было неожиданностью, мы вообще о нем узнали постфактум. Мы его даже не встречали, он приехал самостоятельно. Говорят, поднялся не до самого верха, а до предпоследней террасы — но это по слухам. Осмотрел наши красоты, удивился, что есть такой лесной парк близ жилого массива, что в нем все чисто убирается, есть скамеечки и прочее», — объяснил корреспонденту и. о. директора Юрий Горланов. Он добавил, что приглашает Жогу еще раз приехать в парк. «Устроим полпреду экскурсию с гидом по всему Шарташу», — пообещал Горланов. В парке «Каменные палатки» он поднимался на скалы telegram-канал «ЖОГА» . Фото: Храм Эту достопримечательность, которую считают главной на Урале, Артем Жога посетил одной из первых. Побывал в расстрельной комнате, в нижнем и верхнем приделах храма, осмотрел уличную выставку, посвященную двадцатилетию обители. Экскурсию ему проводил лично старший священник собора Максим Миняйло, который рассказал гостю о трагической истории царской семьи и расстреле Романовых в Екатеринбурге. «Времени было очень мало, и я постарался насытить наше общение краткими сведениями об этом месте, куда он пришел. Чтобы его визит имел пользу. Я понимаю, почему президент России доверяет ему. Я это почувствовал», — так ответил на вопрос о впечатлении от общения с полпредом отец Максим. Указ о назначении Жоги Путин подписал 2 октября. В свою резиденцию в Екатеринбурге Жога прибыл в ночь на 4-е. С главами регионов, руководителями силовых структур и начальниками территориальных управлений различных ведомств полпред познакомился спустя несколько часов и анонсировал большой тур по Уралу. Первым пунктом стал Челябинск, где Жога работает 9 октября. В конце рабочей недели его ожидают в Кургане. Жога побывал в главной святыне Урала — Храме на Крови telegram-канал «ЖОГА» . Фото: Также он прогулялся по Плотинке вместе с товарищами и экскурсоводом telegram-канал «ЖОГА» . Фото: В своем канале полпред написал, что «успел почувствовать дух и идентичность Среднего Урала» telegram-канал «ЖОГА» . Фото: Полпред осваивается в своей новой «вотчине» telegram-канал «ЖОГА» . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, вступив в должность, познакомился со знаковыми местами Екатеринбурга. В telegram-канале он признался, что его порадовали радушие и приветливость свердловчан. URA.RU, в свою очередь, пообщалось с представителями музеев и храма, где 5 октября побывал чиновник-загадка для Урала, и узнало, какое впечатление он произвел на свердловчан. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств на Плотинке Жога появился со своим экскурсоводом и свитой. Они обошли все залы, наслаждаясь картинами русских художников, коллекцией Каслинского художественного литья и изделиями из полудрагоценных уральских камней. «Артем Владимирович похвалил наш музей, оставил теплый отзыв. Было видно, что ему все понравилось: и он сам, и наши сотрудники светились после экскурсии и после общения. Держался он просто, скромно, был очень вежлив. С такого гостя мы не собирались брать деньги, но он настоял: заплатил за входные билеты и за экскурсию, и не только за себя, но и за своих товарищей», — рассказали в музее. Судя по информации с сайта, билет в музей ИЗО стоит 200 рублей на человека. Кстати, Жога по завершении экскурсии оставил отзыв: «Юрий Васильевич, спасибо большое за Ваш рассказ. Огромные знания!!! Прекрасный музей, замечательные экспонаты. Захватывающий и увлекательный рассказ об экспонатах». Заплатил Жога и за посещение смотровой площадки в бизнес-центре «Высоцкий». Туда он тоже пришел не один, а с соратниками, поднялся на 52-й этаж, любовался панорамой Екатеринбурга с высоты птичьего полета и фотографировался с простыми горожанами. «Накануне его визита поступила оплата за билеты по безналу. Мы с Жогой не виделись, но, думаю, на него произвел впечатление вид, открывшийся сверху. Насколько я знаю, от резиденции полпредства до „Высоцкого“ он шел пешком. А на 52-й этаж уже поднялся на лифте», — сказал владелец небоскреба Андрей Гавриловский. Намеревался посетить полпред и музей Владимира Высоцкого, но не хватило времени. Зато хватило на другой уникальный объект: в тот же день Жога нагрянул в шарташский парк «Каменные палатки» — памятник природы. «Для нас посещение Жоги было неожиданностью, мы вообще о нем узнали постфактум. Мы его даже не встречали, он приехал самостоятельно. Говорят, поднялся не до самого верха, а до предпоследней террасы — но это по слухам. Осмотрел наши красоты, удивился, что есть такой лесной парк близ жилого массива, что в нем все чисто убирается, есть скамеечки и прочее», — объяснил корреспонденту и. о. директора Юрий Горланов. Он добавил, что приглашает Жогу еще раз приехать в парк. «Устроим полпреду экскурсию с гидом по всему Шарташу», — пообещал Горланов. Эту достопримечательность, которую считают главной на Урале, Артем Жога посетил одной из первых. Побывал в расстрельной комнате, в нижнем и верхнем приделах храма, осмотрел уличную выставку, посвященную двадцатилетию обители. Экскурсию ему проводил лично старший священник собора Максим Миняйло, который рассказал гостю о трагической истории царской семьи и расстреле Романовых в Екатеринбурге. «Времени было очень мало, и я постарался насытить наше общение краткими сведениями об этом месте, куда он пришел. Чтобы его визит имел пользу. Я понимаю, почему президент России доверяет ему. Я это почувствовал», — так ответил на вопрос о впечатлении от общения с полпредом отец Максим. Указ о назначении Жоги Путин подписал 2 октября. В свою резиденцию в Екатеринбурге Жога прибыл в ночь на 4-е. С главами регионов, руководителями силовых структур и начальниками территориальных управлений различных ведомств полпред познакомился спустя несколько часов и анонсировал большой тур по Уралу. Первым пунктом стал Челябинск, где Жога работает 9 октября. В конце рабочей недели его ожидают в Кургане.