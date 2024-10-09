В Курганской области делают дорогу к святилищу «Савин», которое старше египетских пирамид

В Курганской области к древнейшему святилищу «Савин» укладывают новый асфальт

09 октября 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Древнее святилище «Савин» стало туристическим объектом в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Попасть в древнюю обсерваторию «Савин» в Курганской области, которая старше английского Стоунхенджа и пирамид Египта — можно будет по новому асфальту. Дорога ведет к древнему святилищу, на ней идут ремонтные работы. Об этом сообщает сайт правительства Курганской области. «В настоящее время идет ремонт трассы на участке от с. Зюзино до с. Бузан, в границах Белозерского округа. Протяженность трассы, которая ведет к жилищу Железного века и Саргатскому кургану, более пяти километров», — пояснили в пресс-службе губернатора. Дорогу к Свято-Введенскому женскому монастырю в Катайском округе также приводят в порядок. Отремонтируют почти 47 километров автодороги «Катайск — Верхняя Теча (через перекресток Скилягино)». Со стороны Шадринска и Челябинска трассу к монастырю уже починили. После масштабного паводка в 2024 году капитально отремонтировали шесть километров автодороги «Подъезд к санаторию «Сосновая Роща». Привести в порядок всю дорогу планируется в 2025 году. По сообщению департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, дороги к туристическим объектам удается приводить в порядок за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее URA.RU сообщало о том, что на автомобильном пункте пропуска Петухово на границе с Казахстаном удалось завершить ремонт дороги раньше срока. Планировалось, что дорогу полностью починят к концу октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попасть в древнюю обсерваторию «Савин» в Курганской области, которая старше английского Стоунхенджа и пирамид Египта — можно будет по новому асфальту. Дорога ведет к древнему святилищу, на ней идут ремонтные работы. Об этом сообщает сайт правительства Курганской области. «В настоящее время идет ремонт трассы на участке от с. Зюзино до с. Бузан, в границах Белозерского округа. Протяженность трассы, которая ведет к жилищу Железного века и Саргатскому кургану, более пяти километров», — пояснили в пресс-службе губернатора. Дорогу к Свято-Введенскому женскому монастырю в Катайском округе также приводят в порядок. Отремонтируют почти 47 километров автодороги «Катайск — Верхняя Теча (через перекресток Скилягино)». Со стороны Шадринска и Челябинска трассу к монастырю уже починили. После масштабного паводка в 2024 году капитально отремонтировали шесть километров автодороги «Подъезд к санаторию «Сосновая Роща». Привести в порядок всю дорогу планируется в 2025 году. По сообщению департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, дороги к туристическим объектам удается приводить в порядок за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее URA.RU сообщало о том, что на автомобильном пункте пропуска Петухово на границе с Казахстаном удалось завершить ремонт дороги раньше срока. Планировалось, что дорогу полностью починят к концу октября.