На Ямале собака упала в открытый люк глубиной шесть метров

Собаку спасли волонтеры и сотрудники МЧС
В Лабытнанги (ЯНАО) из-за беспечности людей собака упала в открытый колодец, глубина которого составляла около шести метров. Животное спасли волонтеры и сотрудники МЧС, передает telegram-канал «Вести Ямал».
«Люди услышали душераздирающий вой и обнаружили несчастное животное, которое из последних сил стояло на торчащем кране. Остальное пространство было затоплено водой, и было неизвестно, сколько метров глубины еще оставалось до дна», — сказано в сообщении.
Собаку вытаскивали около тридцати минут. Животное доставили в ветеринарную клинику для осмотра.
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