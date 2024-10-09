На Ямале собака упала в открытый люк глубиной шесть метров

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Собаку спасли волонтеры и сотрудники МЧС
Собаку спасли волонтеры и сотрудники МЧС Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) из-за беспечности людей собака упала в открытый колодец, глубина которого составляла около шести метров. Животное спасли волонтеры и сотрудники МЧС, передает telegram-канал «Вести Ямал».

«Люди услышали душераздирающий вой и обнаружили несчастное животное, которое из последних сил стояло на торчащем кране. Остальное пространство было затоплено водой, и было неизвестно, сколько метров глубины еще оставалось до дна», — сказано в сообщении.

Собаку вытаскивали около тридцати минут. Животное доставили в ветеринарную клинику для осмотра. 

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В Лабытнанги (ЯНАО) из-за беспечности людей собака упала в открытый колодец, глубина которого составляла около шести метров. Животное спасли волонтеры и сотрудники МЧС, передает telegram-канал «Вести Ямал». «Люди услышали душераздирающий вой и обнаружили несчастное животное, которое из последних сил стояло на торчащем кране. Остальное пространство было затоплено водой, и было неизвестно, сколько метров глубины еще оставалось до дна», — сказано в сообщении. Собаку вытаскивали около тридцати минут. Животное доставили в ветеринарную клинику для осмотра. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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