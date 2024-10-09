Уральский полпред Жога подвел итоги первой недели на новом посту. Видео

Полпред Жога: мои позитивные впечатления от Урала будут только усиливаться

10 октября 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Сразу после назначения Жога принял участие большом строительном форуме в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, занявший пост 2 октября, успел побывать за неделю в Свердловской и Челябинской областях, а больше всего его впечатлили люди. Первые итоги работы в новом статусе он подвел у себя в telegram-канале. «Незаметно пролетела неделя с тех пор, как я стал полпредом президента РФ в УрФО. Самый главный вклад и ценность нашей страны — это люди. И все, кого я встречал на Урале, — это приветливые, замечательные, хорошие, трудолюбивые, патриотично настроенные и гостеприимные. Пока я проехал по округу совсем немного. Но уверен, что мои позитивные впечатления будут только усиливаться с каждым квадратным километром нашей территории», — заявил Жога. В Екатеринбург он прилетел в ночь на 4 октября, а уже днем познакомился в своей новой резиденции с уральскими губернаторами, статусными силовиками и руководителями территориальных управлений федеральных ведомств. После Свердловской области Жога отправился в Челябинскую. Там у него состоялась встреча с губернатором Алексеем Текслером, также он вручил госнаграды сотрудникам промышленных предприятий, посетил фонд «Защитники Отечества» и завод «ЧТЗ-УРАЛТРАК», где делают двигатели для танков. Помимо этого полпред прогулялся по набережной и побывал на хоккейном матче «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток). Что известно о Жоге, в биографической справке от URA.RU, а чего от него ждут местные элиты, в другом материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, занявший пост 2 октября, успел побывать за неделю в Свердловской и Челябинской областях, а больше всего его впечатлили люди. Первые итоги работы в новом статусе он подвел у себя в telegram-канале. «Незаметно пролетела неделя с тех пор, как я стал полпредом президента РФ в УрФО. Самый главный вклад и ценность нашей страны — это люди. И все, кого я встречал на Урале, — это приветливые, замечательные, хорошие, трудолюбивые, патриотично настроенные и гостеприимные. Пока я проехал по округу совсем немного. Но уверен, что мои позитивные впечатления будут только усиливаться с каждым квадратным километром нашей территории», — заявил Жога. В Екатеринбург он прилетел в ночь на 4 октября, а уже днем познакомился в своей новой резиденции с уральскими губернаторами, статусными силовиками и руководителями территориальных управлений федеральных ведомств. После Свердловской области Жога отправился в Челябинскую. Там у него состоялась встреча с губернатором Алексеем Текслером, также он вручил госнаграды сотрудникам промышленных предприятий, посетил фонд «Защитники Отечества» и завод «ЧТЗ-УРАЛТРАК», где делают двигатели для танков. Помимо этого полпред прогулялся по набережной и побывал на хоккейном матче «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток). Что известно о Жоге, в биографической справке от URA.RU, а чего от него ждут местные элиты, в другом материале агентства.