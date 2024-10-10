Жога поставил губернаторам ключевую задачу по участникам СВО

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Артем Жога, разное. Москва, жога артем
Артем Жога — сам участник СВО, поэтому уделяет теме особое внимане Фото:
новость из сюжета
Смена полпреда Путина на Урале

Новый полпред президента РФ Владимира Путина в УрФО Артем Жога призвал глав регионов усилить работу по поддержке участников спецоперации РФ на Украине и их семей. Об этом по итогам совещания Жоги с главами регионов сообщила пресс-служба полпредства.

«Артем Жога отметил, что во всех регионах УрФО налажена система помощи семьям и родным участников СВО, но эту работу необходимо усилить. Власти и общественные организации должны объединяться, непрерывно контролировать решение каждого вопроса, чтобы не было искусственных границ или белых пятен», — говорится в сообщении. А сам Жога заявил: »«Задача — относиться к каждому запросу по линии СВО адресно, внимательно, без бюрократии и хождению по кругу».

Жога стал полпредом Путина на Урале 2 октября. О том, что он — участник СВО в составе батальона «Спарта» — сделает особый акцент именно на тематике спецоперации, источники URA.RU говорили сразу.

Другие важные акценты в работе Жоги в первые дни — работа оборонных предприятий УрФО и помощь в восстановлении подшефных территорий Донбасса. Последнее он, в частности, проговаривал со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым 5 октября.

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Новый полпред президента РФ Владимира Путина в УрФО Артем Жога призвал глав регионов усилить работу по поддержке участников спецоперации РФ на Украине и их семей. Об этом по итогам совещания Жоги с главами регионов сообщила пресс-служба полпредства. «Артем Жога отметил, что во всех регионах УрФО налажена система помощи семьям и родным участников СВО, но эту работу необходимо усилить. Власти и общественные организации должны объединяться, непрерывно контролировать решение каждого вопроса, чтобы не было искусственных границ или белых пятен», — говорится в сообщении. А сам Жога заявил: »«Задача — относиться к каждому запросу по линии СВО адресно, внимательно, без бюрократии и хождению по кругу». Жога стал полпредом Путина на Урале 2 октября. О том, что он — участник СВО в составе батальона «Спарта» — сделает особый акцент именно на тематике спецоперации, источники URA.RU говорили сразу. Другие важные акценты в работе Жоги в первые дни — работа оборонных предприятий УрФО и помощь в восстановлении подшефных территорий Донбасса. Последнее он, в частности, проговаривал со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым 5 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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