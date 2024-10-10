Любимые бренды одежды Путина, реакция на оскорбления Байдена: о чем говорил Песков с журналистами

Песков: оскорбления Байденом Путина показывают низкую политическую культуру США

10 октября 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что высказывания Байдена в адрес Путина отражают принцип внешней политики США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обвинения кандидата в президенты США Камалы Харрис и нынешнего главы страны Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина являются показателем низкого уровня политической культуры в Штатах. Подобные высказывания отражают политику страны в течение последних лет. Помимо прочего, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами не стал комментировать, какие именно отечественные бренды одежды носит Путин. Эти и другие заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU. Какие российские бренды одежды нравятся Путину Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер активно поддерживает отечественные бренды, нося их продукцию. На вопрос о конкретных брендах, которые предпочитает президент, Песков не стал их уточнять. Он также напомнил о недавнем выступлении Владимира Путина на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» в феврале 2024 года, где президент выразил поддержку производителям отечественных курток. Реакция РФ на критику со стороны США В отношении недавних оскорблений в адрес Владимира Путина со стороны Камалы Харрис и Джо Байдена Песков выразил сожаление и указал на низкий уровень политической культуры в Штатах. Он упомянул, что такие высказывания отражают принцип внешней политики страны последних лет: чем хуже отношения с РФ, тем лучше. Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал сообщение телеканала CNN о том, что Джо Байден назвал Владимира Путина «исчадием ада», а еще одного кандидата в президенты Дональда Трампа — «гребаным уродом». При этом Камала Харрис назвала российского лидера диктатором. Отрицание участия КНДР в спецоперации Пресс-секретарь президента РФ опроверг информацию о том, что северокорейские военные были направлены для участия в СВО на Украине. Он назвал эти слухи «информационной уткой». Песков не стал отвечать на вопрос о квадроберах в РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с детьми-квадроберами. Он подчеркнул, что Кремль не ставит этот вопрос на обсуждение и старается держать его вне повестки дня. Влияние магнитных бурь на самочувствие представителей Кремля В связи с магнитными бурями здоровье представителей правительства не пошатнулось. Дмитрий Песков ответил, что магнитные бури не оказывают никакого влияния на самочувствие людей в правительстве. Ситуация с ураганом «Милтон» в Центральной Флориде По словам Дмитрия Пескова, ситуация на другом континенте не является заботой российской стороны. «Мне странно, что вы задаете такой вопрос», — заявил пресс-секретарь президента РФ. Отсутствие сигналов от Киева о прекращении огня На вопрос о том, готова ли Украина к прекращению огня по сложившейся линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада, Дмитрий Песков ответил отрицательно. По его словам, Москва не получала никаких сигналов на этот счет. Он также отметил, что в СМИ на данный момент расходятся много рассуждений, но конкретных действий никем предпринято не было. Отрицание обвинений в поджогах в Европе Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал обвинения в адрес страны о попытках поджогов в Европе, заявив, что все эти заявления абсолютно бездоказательны и безосновательны. Он призвал относиться к подобным обвинениям как к необоснованной критике, которая не заслуживает внимания. Возможная наземная операция Израиля в Сирии Касательно возможности начала наземной операции Израилем в Сирии, где присутствуют российские силы, Песков выразил мнение, что эвентуальные рассуждения здесь неуместны. Он также выразил сожаление по поводу расширения географии боевых действий и добавления ливанского фронта, подчеркнув разрушительные последствия для гражданской инфраструктуры и жизни людей. Кроме того, Песков отметил, что последствия дальнейшего расширения географии боевых действий могут быть катастрофическими для региона. Обмен медицинским оборудованием между РФ и США в начале COVID-19 Дмитрий Песков прокомментировал сведения, изложенные в книге американского журналиста Боба Вудворда, о том, что Дональд Трамп отправил тестовые системы для диагностики инфекции COVID-19 в Россию в разгар пандемии. По словам Вудворда, бывший глава США предпринял этот шаг, рассчитывая на улучшение двусторонних отношений между странами. Кроме того, Песков напомнил о сложной ситуации в начале пандемии и указал на то, что первые тестовые системы в России работали плохо. В условиях пандемии многие страны обменивались партиями медицинской помощи. Россия отправила в Штаты аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а в ответ получила несколько образцов тестов, которые на тот момент были дефицитным товаром. Также пресс-секретарь российского лидера опроверг утверждения о том, что Трамп продолжал созваниваться с Путиным после своей отставки. Песков заявил, что подобные звонки не имели места быть. Рабочий график Владимира Путина на 10 и 11 октября Владимир Путин 10 октября проводит свой рабочий день в Кремле. В плотном графике запланированы несколько закрытых встреч в середине дня. Ожидается, что он также проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, темы которого будут уточнены отдельно. Предполагается обсуждение и обмен мнениями по контактам на высшем уровне с главами государств СНГ. В завершении дня президент планирует вылететь в Ашхабад с рабочим визитом. Так, 11 октября Путин примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций: основа мира и развития». На форуме соберутся представители различных стран и культур. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвинения кандидата в президенты США Камалы Харрис и нынешнего главы страны Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина являются показателем низкого уровня политической культуры в Штатах. Подобные высказывания отражают политику страны в течение последних лет. Помимо прочего, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами не стал комментировать, какие именно отечественные бренды одежды носит Путин. Эти и другие заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU. Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер активно поддерживает отечественные бренды, нося их продукцию. На вопрос о конкретных брендах, которые предпочитает президент, Песков не стал их уточнять. Он также напомнил о недавнем выступлении Владимира Путина на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» в феврале 2024 года, где президент выразил поддержку производителям отечественных курток. В отношении недавних оскорблений в адрес Владимира Путина со стороны Камалы Харрис и Джо Байдена Песков выразил сожаление и указал на низкий уровень политической культуры в Штатах. Он упомянул, что такие высказывания отражают принцип внешней политики страны последних лет: чем хуже отношения с РФ, тем лучше. Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал сообщение телеканала CNN о том, что Джо Байден назвал Владимира Путина «исчадием ада», а еще одного кандидата в президенты Дональда Трампа — «гребаным уродом». При этом Камала Харрис назвала российского лидера диктатором. Пресс-секретарь президента РФ опроверг информацию о том, что северокорейские военные были направлены для участия в СВО на Украине. Он назвал эти слухи «информационной уткой». Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с детьми-квадроберами. Он подчеркнул, что Кремль не ставит этот вопрос на обсуждение и старается держать его вне повестки дня. В связи с магнитными бурями здоровье представителей правительства не пошатнулось. Дмитрий Песков ответил, что магнитные бури не оказывают никакого влияния на самочувствие людей в правительстве. По словам Дмитрия Пескова, ситуация на другом континенте не является заботой российской стороны. «Мне странно, что вы задаете такой вопрос», — заявил пресс-секретарь президента РФ. На вопрос о том, готова ли Украина к прекращению огня по сложившейся линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада, Дмитрий Песков ответил отрицательно. По его словам, Москва не получала никаких сигналов на этот счет. Он также отметил, что в СМИ на данный момент расходятся много рассуждений, но конкретных действий никем предпринято не было. Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал обвинения в адрес страны о попытках поджогов в Европе, заявив, что все эти заявления абсолютно бездоказательны и безосновательны. Он призвал относиться к подобным обвинениям как к необоснованной критике, которая не заслуживает внимания. Касательно возможности начала наземной операции Израилем в Сирии, где присутствуют российские силы, Песков выразил мнение, что эвентуальные рассуждения здесь неуместны. Он также выразил сожаление по поводу расширения географии боевых действий и добавления ливанского фронта, подчеркнув разрушительные последствия для гражданской инфраструктуры и жизни людей. Кроме того, Песков отметил, что последствия дальнейшего расширения географии боевых действий могут быть катастрофическими для региона. Дмитрий Песков прокомментировал сведения, изложенные в книге американского журналиста Боба Вудворда, о том, что Дональд Трамп отправил тестовые системы для диагностики инфекции COVID-19 в Россию в разгар пандемии. По словам Вудворда, бывший глава США предпринял этот шаг, рассчитывая на улучшение двусторонних отношений между странами. Кроме того, Песков напомнил о сложной ситуации в начале пандемии и указал на то, что первые тестовые системы в России работали плохо. В условиях пандемии многие страны обменивались партиями медицинской помощи. Россия отправила в Штаты аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а в ответ получила несколько образцов тестов, которые на тот момент были дефицитным товаром. Также пресс-секретарь российского лидера опроверг утверждения о том, что Трамп продолжал созваниваться с Путиным после своей отставки. Песков заявил, что подобные звонки не имели места быть. Владимир Путин 10 октября проводит свой рабочий день в Кремле. В плотном графике запланированы несколько закрытых встреч в середине дня. Ожидается, что он также проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, темы которого будут уточнены отдельно. Предполагается обсуждение и обмен мнениями по контактам на высшем уровне с главами государств СНГ. В завершении дня президент планирует вылететь в Ашхабад с рабочим визитом. Так, 11 октября Путин примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций: основа мира и развития». На форуме соберутся представители различных стран и культур.