Суд в Челябинске арестовал замначальника отдела Центра «Э» Калитюка. Видео

10 октября 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Александр Калитюк спрятался от камер под маской и капюшоном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный райсуд Челябинска 10 октября арестовал замначальника одного из отделов Центра «Э» Александра Калитюка, обвиняемого в посредничестве при передаче взяток. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, VIP-силовик пробудет в СИЗО минимум два месяца. В суде Калитюк пытался спрятаться от фотокамер: надел маску и кофту с капюшоном. Первым делом суд решил вопрос о присутствии СМИ в зале. Все стороны ходатайствовали о проведении заседания в закрытом режиме. Суд удовлетворил просьбу. Журналисты ждали оглашения резолютивной части решения в коридоре. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Калитюка меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц и 30 суток, то есть до 8 декабря 2024 года», — зачитала решение судья Елена Кудимова. Новость по теме В Челябинске ФСБ с погоней и стрельбой задержала высокопоставленного силовика Калитюка задерживали сотрудники УФСБ по региону. Операция превратилась в экшен с попыткой скрыться, погоней и стрельбой. В результате на запястьях высокопоставленного полицейского защелкнули наручники. Калитюка обвинили в посредничестве при передаче взяток. По версии следствия, он выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 млн рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора. СМИ связали его с компанией Южуралспецмонтажстрой», занимающейся возведением ЖК «Алое поле». Якобы жена Калитюка является дочерью застройщика, имеет недвижимость в новом комплексе, а значит могла попросить мужа помочь с решением о введении объекта в эксплуатацию. Застройщик же не нашел связи между объектом и VIP-полицейским. Там заявили, что все свои проблемы и вопросы решают исключительно в правовом поле, не прибегая к незаконным методам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска 10 октября арестовал замначальника одного из отделов Центра «Э» Александра Калитюка, обвиняемого в посредничестве при передаче взяток. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, VIP-силовик пробудет в СИЗО минимум два месяца. В суде Калитюк пытался спрятаться от фотокамер: надел маску и кофту с капюшоном. Первым делом суд решил вопрос о присутствии СМИ в зале. Все стороны ходатайствовали о проведении заседания в закрытом режиме. Суд удовлетворил просьбу. Журналисты ждали оглашения резолютивной части решения в коридоре. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Калитюка меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц и 30 суток, то есть до 8 декабря 2024 года», — зачитала решение судья Елена Кудимова. Калитюка задерживали сотрудники УФСБ по региону. Операция превратилась в экшен с попыткой скрыться, погоней и стрельбой. В результате на запястьях высокопоставленного полицейского защелкнули наручники. Калитюка обвинили в посредничестве при передаче взяток. По версии следствия, он выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 млн рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора. СМИ связали его с компанией Южуралспецмонтажстрой», занимающейся возведением ЖК «Алое поле». Якобы жена Калитюка является дочерью застройщика, имеет недвижимость в новом комплексе, а значит могла попросить мужа помочь с решением о введении объекта в эксплуатацию. Застройщик же не нашел связи между объектом и VIP-полицейским. Там заявили, что все свои проблемы и вопросы решают исключительно в правовом поле, не прибегая к незаконным методам.