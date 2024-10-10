10 октября 2024

Пермская школьница не послушалась отца и погибла в пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшую 16-летнюю девочку нашли пожарные
Погибшую 16-летнюю девочку нашли пожарные Фото:

Школьница из села Ергач Кунгурского округа погибла во время пожара в своем доме. Она ослушалась отца и вместо того, чтобы выбраться через окно попыталась выйти через дверь. Сейчас в ситуации разбираются следователи.

«Пожар в частном доме в поселке Ергач произошел ночью. Отец заметил пожар и разбудил своих дочерей 10 и 16 лет. Младшую он взял на руки, а старшей сказал идти за ним и выбрался из горящего дома через окно. Девушка ослушалась отца и решила покинуть дом через дверь. Когда она попыталась это сделать, то получила ожоги, которые не совместимы с жизнью. Ее тело было обнаружено пожарными, тушившими огонь», — рассказали в СУ СК по Пермскому краю.

По факту случившегося проводится проверка. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Школьница из села Ергач Кунгурского округа погибла во время пожара в своем доме. Она ослушалась отца и вместо того, чтобы выбраться через окно попыталась выйти через дверь. Сейчас в ситуации разбираются следователи. «Пожар в частном доме в поселке Ергач произошел ночью. Отец заметил пожар и разбудил своих дочерей 10 и 16 лет. Младшую он взял на руки, а старшей сказал идти за ним и выбрался из горящего дома через окно. Девушка ослушалась отца и решила покинуть дом через дверь. Когда она попыталась это сделать, то получила ожоги, которые не совместимы с жизнью. Ее тело было обнаружено пожарными, тушившими огонь», — рассказали в СУ СК по Пермскому краю. По факту случившегося проводится проверка. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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