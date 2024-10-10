Пермская школьница не послушалась отца и погибла в пожаре

Школьница из села Ергач Кунгурского округа погибла во время пожара в своем доме. Она ослушалась отца и вместо того, чтобы выбраться через окно попыталась выйти через дверь. Сейчас в ситуации разбираются следователи.
«Пожар в частном доме в поселке Ергач произошел ночью. Отец заметил пожар и разбудил своих дочерей 10 и 16 лет. Младшую он взял на руки, а старшей сказал идти за ним и выбрался из горящего дома через окно. Девушка ослушалась отца и решила покинуть дом через дверь. Когда она попыталась это сделать, то получила ожоги, которые не совместимы с жизнью. Ее тело было обнаружено пожарными, тушившими огонь», — рассказали в СУ СК по Пермскому краю.
По факту случившегося проводится проверка. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!