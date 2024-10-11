Тюменский МФЦ нарушил закон при сдаче своих помещений в аренду

12 октября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Выделение места под автоматы с кофе довело МФЦ до нарушения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Тюменский «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» нарушил закон о защите конкуренции: сдавая место на своей территории под вендинговые автоматы учреждение отдало контракт арендатору, который не имел на это права, ущемив права бизнесмена, выигравшего торги. Об этом сообщает управление ФАС по региону. «ГАУ ТО „МФЦ“ не заключило с победителем торгов договор аренды. Это объяснили тем, что у предыдущего арендатора, не участвовавшего в аукционе, есть преимущественное право. С последним и был заключен договор, причем по цене, предложенной индивидуальным предпринимателем, получившим отказ», — следует из данных с сайте тюменского УФАС. Областное МФЦ сдавало часть площади в одном из центров под кофейные автоматы. Много лет это происходило без проведения торгов. Но спустя годы правила изменились и нужно было провести аукцион. Его единственным участником и победителем стал бизнесмен Ш., но контракт с ним так и не заключили. Вместо этого арендодатель предложил старому съемщику вновь продавать кофе на арендной площади. Причем по цене, которую предложил победитель торгов, оставшийся ни с чем. Более того: вышло так, что цена аренды упала с 473 000 рублей до 47,5 тысяч. Антимонопольная служба с такой ситуацией не согласилась: МФЦ получило предписание об устранении нарушений. После этого учреждение обратилось в Арбитраж, но и там подтвердили, что позиция УФАС верна. «Лицо, допустившее нарушение Закона о защите конкуренции, было привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.9 КоАП РФ», — отметили в тюменском УФАС. Максимальный штраф по статье составляет 5 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменский «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» нарушил закон о защите конкуренции: сдавая место на своей территории под вендинговые автоматы учреждение отдало контракт арендатору, который не имел на это права, ущемив права бизнесмена, выигравшего торги. Об этом сообщает управление ФАС по региону. «ГАУ ТО „МФЦ“ не заключило с победителем торгов договор аренды. Это объяснили тем, что у предыдущего арендатора, не участвовавшего в аукционе, есть преимущественное право. С последним и был заключен договор, причем по цене, предложенной индивидуальным предпринимателем, получившим отказ», — следует из данных с сайте тюменского УФАС. Областное МФЦ сдавало часть площади в одном из центров под кофейные автоматы. Много лет это происходило без проведения торгов. Но спустя годы правила изменились и нужно было провести аукцион. Его единственным участником и победителем стал бизнесмен Ш., но контракт с ним так и не заключили. Вместо этого арендодатель предложил старому съемщику вновь продавать кофе на арендной площади. Причем по цене, которую предложил победитель торгов, оставшийся ни с чем. Более того: вышло так, что цена аренды упала с 473 000 рублей до 47,5 тысяч. Антимонопольная служба с такой ситуацией не согласилась: МФЦ получило предписание об устранении нарушений. После этого учреждение обратилось в Арбитраж, но и там подтвердили, что позиция УФАС верна. «Лицо, допустившее нарушение Закона о защите конкуренции, было привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.9 КоАП РФ», — отметили в тюменском УФАС. Максимальный штраф по статье составляет 5 000 рублей.