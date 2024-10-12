NYT: Украина создает «дроны-драконы», которые «выплевывают» расплавленный металл

12 октября 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Украина создала новые дроны, которые выпускают расплавленный металл, горящий при экстремальных температурах, пишет NYT Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ответ на успехи российского военно-промышленного комплекса (ВПК), украинские военные модернизировали свои беспилотники, оснащая их термитными зарядами. Это оружие способно выпускать расплавленный металл, горящий при температуре 2427 градусов по Цельсию, из-за чего солдаты ВСУ окрестили их «драконьими дронами». Об этом сообщил командир ударной беспилотной роты ВСУ Вячеслав. Новость по теме Какое оружие Россия создала за время СВО «Они перешли на более официальный уровень, и их снабжение, похоже, намного улучшилось», — заявил Вячеслав. Его слова приводит The New York Times . В новых дронах ВСУ используются термитные баллончики. Термит, изначально разработанный для сварочных работ железнодорожных путей столетие назад, состоит из смеси алюминия и оксида железа. Эта смесь вызывает самоподдерживающуюся реакцию при возгорании, это делает ее практически не поддающейся тушению. Однако научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон отметила, что Россия способна быстрее масштабировать новые инновации по сравнению с Украиной. Также ранее индонезийский аналитик и профессор факультета международных отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни высказала мнение о том, что Россия может победить в украинском конфликте, используя достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) и нейробиологии для оказания влияния на западных политиков. В том числе на решения США относительно ядерной атаки на РФ. Аналитик отметила, что у России уже есть достижения в этих областях. Кроме того, за сутки ВС РФ в Курской области уничтожают порядка 300 солдат противника в районах Малой Локни, Любимовки и Новой Сорочкине. Также за 11 октября было уничтожено до 13 единиц военной техники и был взять в плен один боец ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ответ на успехи российского военно-промышленного комплекса (ВПК), украинские военные модернизировали свои беспилотники, оснащая их термитными зарядами. Это оружие способно выпускать расплавленный металл, горящий при температуре 2427 градусов по Цельсию, из-за чего солдаты ВСУ окрестили их «драконьими дронами». Об этом сообщил командир ударной беспилотной роты ВСУ Вячеслав. «Они перешли на более официальный уровень, и их снабжение, похоже, намного улучшилось», — заявил Вячеслав. Его слова приводит The New York Times. В новых дронах ВСУ используются термитные баллончики. Термит, изначально разработанный для сварочных работ железнодорожных путей столетие назад, состоит из смеси алюминия и оксида железа. Эта смесь вызывает самоподдерживающуюся реакцию при возгорании, это делает ее практически не поддающейся тушению. Однако научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон отметила, что Россия способна быстрее масштабировать новые инновации по сравнению с Украиной. Также ранее индонезийский аналитик и профессор факультета международных отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни высказала мнение о том, что Россия может победить в украинском конфликте, используя достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) и нейробиологии для оказания влияния на западных политиков. В том числе на решения США относительно ядерной атаки на РФ. Аналитик отметила, что у России уже есть достижения в этих областях. Кроме того, за сутки ВС РФ в Курской области уничтожают порядка 300 солдат противника в районах Малой Локни, Любимовки и Новой Сорочкине. Также за 11 октября было уничтожено до 13 единиц военной техники и был взять в плен один боец ВСУ.