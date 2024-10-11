Солдаты РФ за сутки уничтожили до нескольких сотен бойцов ВСУ в Курской области

Российские военные из группировки «Север» продолжают наступление в Курской области. За сутки они поразили до 300 солдат противника при отражении вражеских атак в районе пяти населенных пунктов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«На курском направлении потери ВСУ составили более 300 человек. Уничтожены до 13 единиц военной техники. Отражено пять атак в районе Любимовки, Малой Локне, Новой Сорочкине и Кремяном», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Также в боях был пленен один из украинских солдат.
На курском направлении российские морпехи также лиши солдат ВСУ разведки. Была уничтожена соответствующая группа, один из ее членов был также взят в плен. Российские военные окружили украинские силы с двух сторон, передает RT.
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Российские военные из группировки «Север» продолжают наступление в Курской области. За сутки они поразили до 300 солдат противника при отражении вражеских атак в районе пяти населенных пунктов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На курском направлении потери ВСУ составили более 300 человек. Уничтожены до 13 единиц военной техники. Отражено пять атак в районе Любимовки, Малой Локне, Новой Сорочкине и Кремяном», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Также в боях был пленен один из украинских солдат. На курском направлении российские морпехи также лиши солдат ВСУ разведки. Была уничтожена соответствующая группа, один из ее членов был также взят в плен. Российские военные окружили украинские силы с двух сторон, передает RT.