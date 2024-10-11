Солдаты РФ за сутки уничтожили до нескольких сотен бойцов ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: за сутки в Курской области уничтожено 300 бойцов ВСУ
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Российские солдаты продолжают наступление в Курской области, уничтожая бойцов противника Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные из группировки «Север» продолжают наступление в Курской области. За сутки они поразили до 300 солдат противника при отражении вражеских атак в районе пяти населенных пунктов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«На курском направлении потери ВСУ составили более 300 человек. Уничтожены до 13 единиц военной техники. Отражено пять атак в районе Любимовки, Малой Локне, Новой Сорочкине и Кремяном», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Также в боях был пленен один из украинских солдат.

На курском направлении российские морпехи также лиши солдат ВСУ разведки. Была уничтожена соответствующая группа, один из ее членов был также взят в плен. Российские военные окружили украинские силы с двух сторон, передает RT.

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Российские военные из группировки «Север» продолжают наступление в Курской области. За сутки они поразили до 300 солдат противника при отражении вражеских атак в районе пяти населенных пунктов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На курском направлении потери ВСУ составили более 300 человек. Уничтожены до 13 единиц военной техники. Отражено пять атак в районе Любимовки, Малой Локне, Новой Сорочкине и Кремяном», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Также в боях был пленен один из украинских солдат. На курском направлении российские морпехи также лиши солдат ВСУ разведки. Была уничтожена соответствующая группа, один из ее членов был также взят в плен. Российские военные окружили украинские силы с двух сторон, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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