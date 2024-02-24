Какое оружие Россия создала за время СВО

Шойгу считает автомат Калашникова лучшим оружием в мире

24 февраля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Россия в период спецоперации представила новые виды военной техники Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия второй год продолжает конфликтовать с Украиной. На фоне того, как Киев страдает от недостатка вооружения и страны Запада снижают его поддержку, РФ продолжает наращивать военный потенциал. На днях премьер-министр страны Михаил Мишустин также поручил увеличить производство оружия, поставляемого в зону СВО. URA.RU вспоминает, какие новые виды вооружения создала российская армия с момента начала спецоперации. При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что автомат Калашникова по-прежнему остается лучшим оружием в мире. Новые образцы вооружения Среди новых образцов вооружения, разработанных и внедренных Россией в период спецоперации на Украине, выделяются следующие системы: Боевая машина пехоты «Курганец-25» Боевая машина пехоты «Курганец-25» представляет собой современную бронированную платформу, разработанную для перевозки пехоты и поддержки огнем на поле боя. Она была впервые представлена еще в 2015 году, однако с того момента техника постоянно модифицировалась. Обновленный вариант был продемонстрирован уже в 2022 году. Техника выделяется многофункциональностью и высокой маневренностью. Она обеспечивает эффективную поддержку пехоты на поле боя, обладая продвинутой броней и вооружением. Вес техники составляет 25 тонн. «Курганец» вооружен 30-мм пушкой и противотанковыми управляемыми ракетами. Композитное бронирование обеспечивает защиту от широкого спектра угроз. Машина способна развивать скорость до 80 километров в час. Истребитель Су-57 Истребитель Су-57 является передовым многоцелевым истребителем пятого поколения, обладающим высокой скоростью и маневренностью. Россия использовала истребитель, атакуя военные объекты на Украине. Впервые истребитель начали эксплуатировать с 2022 года. Су-57 имеет длину около 20 метров и размах крыльев около 14 метров. Также он оснащен передовыми двигателями с переменным тяговым вектором, обеспечивающими высокую скорость и маневренность. Подводный дрон «Клавесин-1РЭ» В декабре 2023 года сообщалось, что в России работают над созданием ударного подводного дрона «Клавесин-1РЭ» с полезной нагрузкой до пяти килограммов. Дальность действия аппарата с четырьмя двигателями составит до одного километра на глубинах до 30 метров. По словам гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, этот дрон заинтересовал партнеров на мировом рынке. Противодроновое ружье «Дронобой» Челябинский радиозавод «Полет» в 2024 году представил опытный образец системы защиты транспортных средств от атак FPV-дронов. Это «Дронобой-V», позволяющий обнаруживать и подавлять дроны на расстоянии 300 метров и комплекс «Сфера» для защиты критически важных объектов. Помимо этого РФ создала антидроновые ружья «Ступор», «Гарпун-3». Эффективные российские дроны За время спецоперации себя хорошо зарекомендовали российские беспилотники. Прежде всего это дрон«Орлан-10». Он способен отслеживать вражеские позиции, используя сигналы мобильных устройств, в частности — телефонов. В зоне СВО также применяются дроны «Элерон», «Тахион», «Ланцет» и другие. Военное усиление Россия продолжает инновационное развитие военной техники, создавая новые виды оружия, способные эффективно применяться против Украины. Это малая часть из приставленного Россией оружия. Помимо создания новых типов оружия, РФ модифицирует старое. Среди них гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Авангард», модифицированный ударный вертолет «Ка-52» представленный в 2022 году, а также зенитно-ракетный комплекс «Бук», внедренный в 2023 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия второй год продолжает конфликтовать с Украиной. На фоне того, как Киев страдает от недостатка вооружения и страны Запада снижают его поддержку, РФ продолжает наращивать военный потенциал. На днях премьер-министр страны Михаил Мишустин также поручил увеличить производство оружия, поставляемого в зону СВО. URA.RU вспоминает, какие новые виды вооружения создала российская армия с момента начала спецоперации. При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что автомат Калашникова по-прежнему остается лучшим оружием в мире. Среди новых образцов вооружения, разработанных и внедренных Россией в период спецоперации на Украине, выделяются следующие системы: Боевая машина пехоты «Курганец-25» представляет собой современную бронированную платформу, разработанную для перевозки пехоты и поддержки огнем на поле боя. Она была впервые представлена еще в 2015 году, однако с того момента техника постоянно модифицировалась. Обновленный вариант был продемонстрирован уже в 2022 году. Техника выделяется многофункциональностью и высокой маневренностью. Она обеспечивает эффективную поддержку пехоты на поле боя, обладая продвинутой броней и вооружением. Вес техники составляет 25 тонн. «Курганец» вооружен 30-мм пушкой и противотанковыми управляемыми ракетами. Композитное бронирование обеспечивает защиту от широкого спектра угроз. Машина способна развивать скорость до 80 километров в час. Истребитель Су-57 является передовым многоцелевым истребителем пятого поколения, обладающим высокой скоростью и маневренностью. Россия использовала истребитель, атакуя военные объекты на Украине. Впервые истребитель начали эксплуатировать с 2022 года. Су-57 имеет длину около 20 метров и размах крыльев около 14 метров. Также он оснащен передовыми двигателями с переменным тяговым вектором, обеспечивающими высокую скорость и маневренность. В декабре 2023 года сообщалось, что в России работают над созданием ударного подводного дрона «Клавесин-1РЭ» с полезной нагрузкой до пяти килограммов. Дальность действия аппарата с четырьмя двигателями составит до одного километра на глубинах до 30 метров. По словам гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, этот дрон заинтересовал партнеров на мировом рынке. Челябинский радиозавод «Полет» в 2024 году представил опытный образец системы защиты транспортных средств от атак FPV-дронов. Это «Дронобой-V», позволяющий обнаруживать и подавлять дроны на расстоянии 300 метров и комплекс «Сфера» для защиты критически важных объектов. Помимо этого РФ создала антидроновые ружья «Ступор», «Гарпун-3». За время спецоперации себя хорошо зарекомендовали российские беспилотники. Прежде всего это дрон«Орлан-10». Он способен отслеживать вражеские позиции, используя сигналы мобильных устройств, в частности — телефонов. В зоне СВО также применяются дроны «Элерон», «Тахион», «Ланцет» и другие. Россия продолжает инновационное развитие военной техники, создавая новые виды оружия, способные эффективно применяться против Украины. Это малая часть из приставленного Россией оружия. Помимо создания новых типов оружия, РФ модифицирует старое. Среди них гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Авангард», модифицированный ударный вертолет «Ка-52» представленный в 2022 году, а также зенитно-ракетный комплекс «Бук», внедренный в 2023 году.