Назван неожиданный способ, как России победить на Украине

Индонезийский аналитик Конни: РФ сможет победить на Украине с помощью ИИ
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Развитие ИИ и нейробиологии позволит России победить в конфликте, считает профессор Бакри Рахакундини Конни Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия может победить в украинском конфликте, развивая искусственный интеллект и нейробиологию для влияния на западных политиков. Такой способ озвучила индонезийский аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни.

«Для победы России важно усилить достижения в нейробиологии и ИИ, чтобы незаметно влиять на западных лидеров, а также на принятие решений США о ядерной атаке на Россию», — поделилась аналитик с РИА Новости. По наблюдениям профессора, у России уже есть достижения в этих сферах, чтобы говорить о высоком потенциале такого подхода.

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Путин предложил изменить ядерную доктрину России: новые условия применения оружия

Конни также оценила новую ядерную доктрину, которую предложил президент России Владимир Путин. Она подчеркнула, что понимает такое решение, но призвала Москву искать альтернативные пути для противостояния с Западом.

На этой неделе на заседании Совбеза Путин предложил изменить ядерную доктрину, заявив, что агрессия неядерного государства с поддержкой ядерного будет считаться нападением на Россию. Ядерное оружие может быть использовано при агрессии против РФ или Белоруссии и при массовом запуске ракет. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил беспокойство по этому поводу.

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Россия может победить в украинском конфликте, развивая искусственный интеллект и нейробиологию для влияния на западных политиков. Такой способ озвучила индонезийский аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни. «Для победы России важно усилить достижения в нейробиологии и ИИ, чтобы незаметно влиять на западных лидеров, а также на принятие решений США о ядерной атаке на Россию», — поделилась аналитик с РИА Новости. По наблюдениям профессора, у России уже есть достижения в этих сферах, чтобы говорить о высоком потенциале такого подхода. Конни также оценила новую ядерную доктрину, которую предложил президент России Владимир Путин. Она подчеркнула, что понимает такое решение, но призвала Москву искать альтернативные пути для противостояния с Западом. На этой неделе на заседании Совбеза Путин предложил изменить ядерную доктрину, заявив, что агрессия неядерного государства с поддержкой ядерного будет считаться нападением на Россию. Ядерное оружие может быть использовано при агрессии против РФ или Белоруссии и при массовом запуске ракет. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил беспокойство по этому поводу.
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