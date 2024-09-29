Назван неожиданный способ, как России победить на Украине

Индонезийский аналитик Конни: РФ сможет победить на Украине с помощью ИИ

29 сентября 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Развитие ИИ и нейробиологии позволит России победить в конфликте, считает профессор Бакри Рахакундини Конни Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия может победить в украинском конфликте, развивая искусственный интеллект и нейробиологию для влияния на западных политиков. Такой способ озвучила индонезийский аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни. «Для победы России важно усилить достижения в нейробиологии и ИИ, чтобы незаметно влиять на западных лидеров, а также на принятие решений США о ядерной атаке на Россию», — поделилась аналитик с РИА Новости. По наблюдениям профессора, у России уже есть достижения в этих сферах, чтобы говорить о высоком потенциале такого подхода. Новость по теме Путин предложил изменить ядерную доктрину России: новые условия применения оружия Конни также оценила новую ядерную доктрину, которую предложил президент России Владимир Путин. Она подчеркнула, что понимает такое решение, но призвала Москву искать альтернативные пути для противостояния с Западом. На этой неделе на заседании Совбеза Путин предложил изменить ядерную доктрину, заявив, что агрессия неядерного государства с поддержкой ядерного будет считаться нападением на Россию. Ядерное оружие может быть использовано при агрессии против РФ или Белоруссии и при массовом запуске ракет. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил беспокойство по этому поводу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия может победить в украинском конфликте, развивая искусственный интеллект и нейробиологию для влияния на западных политиков. Такой способ озвучила индонезийский аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни. «Для победы России важно усилить достижения в нейробиологии и ИИ, чтобы незаметно влиять на западных лидеров, а также на принятие решений США о ядерной атаке на Россию», — поделилась аналитик с РИА Новости. По наблюдениям профессора, у России уже есть достижения в этих сферах, чтобы говорить о высоком потенциале такого подхода. Конни также оценила новую ядерную доктрину, которую предложил президент России Владимир Путин. Она подчеркнула, что понимает такое решение, но призвала Москву искать альтернативные пути для противостояния с Западом. На этой неделе на заседании Совбеза Путин предложил изменить ядерную доктрину, заявив, что агрессия неядерного государства с поддержкой ядерного будет считаться нападением на Россию. Ядерное оружие может быть использовано при агрессии против РФ или Белоруссии и при массовом запуске ракет. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил беспокойство по этому поводу.