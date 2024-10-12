12 октября 2024
11 октября 2024

Полиция поймала курганца, который прятал дома мешки с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганца задержали из-за наркотиков
Курганца задержали из-за наркотиков Фото:

Правоохранители нашли в доме у жителя Щучанского округа (Курганская область) несколько мешков с наркотиками. Об этом сообщили представители полиции.

«В Щучанском округе наркополицейские изъяли по месту жительства 43-летнего гражданина более 15 килограммов каннабиса, а также более двух килограммов конопли. Мешки с наркотиками хранились на чердаке дома», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Курганской области».

Любителю травки грозит до 10 лет лишения свободы. Он задержан, идет следствие, отметили в полиции.

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Правоохранители нашли в доме у жителя Щучанского округа (Курганская область) несколько мешков с наркотиками. Об этом сообщили представители полиции. «В Щучанском округе наркополицейские изъяли по месту жительства 43-летнего гражданина более 15 килограммов каннабиса, а также более двух килограммов конопли. Мешки с наркотиками хранились на чердаке дома», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Курганской области». Любителю травки грозит до 10 лет лишения свободы. Он задержан, идет следствие, отметили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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