Полиция поймала курганца, который прятал дома мешки с наркотиками

Курганца задержали из-за наркотиков
Правоохранители нашли в доме у жителя Щучанского округа (Курганская область) несколько мешков с наркотиками. Об этом сообщили представители полиции.
«В Щучанском округе наркополицейские изъяли по месту жительства 43-летнего гражданина более 15 килограммов каннабиса, а также более двух килограммов конопли. Мешки с наркотиками хранились на чердаке дома», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Курганской области».
Любителю травки грозит до 10 лет лишения свободы. Он задержан, идет следствие, отметили в полиции.
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