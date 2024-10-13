13 октября 2024
12 октября 2024

МЧС рассказало курганцам, как безопасно топить баню

Курганское МЧС: в бане нужно регулярно проверять работу электропроводки
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктория Земляная. Свердловская область, пос. Белоярский , баня, сауна, гигиена
Баня помогает согреться, но ее нужно топить безопасно Фото:

В ГУ МЧС России по Курганской области рассказали, как безопасно топить баню. Перед растопочной дверцей должен лежать металлический лист, также необходим постоянный контроль электропроводки, сообщили в ведомстве.

«Баня помогает согреться в холодную погоду, если топить ее безопасно. Безопасная баня — это обязательное наличие металлического листа перед растопочной дверцей, постоянный контроль электропроводки и исправный дымоход, в котором не скапливается сажа», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Также в бане необходимо изолировать деревянные детали пропитанным глиняным раствором войлоком, кирпичом или асбестом. Важно и грамотное расстояние от потолка до верхней границы печи: 35 сантиметров для кирпичной и 1,2 метра для металлической.

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В ГУ МЧС России по Курганской области рассказали, как безопасно топить баню. Перед растопочной дверцей должен лежать металлический лист, также необходим постоянный контроль электропроводки, сообщили в ведомстве. «Баня помогает согреться в холодную погоду, если топить ее безопасно. Безопасная баня — это обязательное наличие металлического листа перед растопочной дверцей, постоянный контроль электропроводки и исправный дымоход, в котором не скапливается сажа», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Также в бане необходимо изолировать деревянные детали пропитанным глиняным раствором войлоком, кирпичом или асбестом. Важно и грамотное расстояние от потолка до верхней границы печи: 35 сантиметров для кирпичной и 1,2 метра для металлической.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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