МЧС рассказало курганцам, как безопасно топить баню

Курганское МЧС: в бане нужно регулярно проверять работу электропроводки

14 октября 2024 в 03:13 Размер текста - 17 +

Баня помогает согреться, но ее нужно топить безопасно Фото: Илья Московец © URA.RU В ГУ МЧС России по Курганской области рассказали, как безопасно топить баню. Перед растопочной дверцей должен лежать металлический лист, также необходим постоянный контроль электропроводки, сообщили в ведомстве. «Баня помогает согреться в холодную погоду, если топить ее безопасно. Безопасная баня — это обязательное наличие металлического листа перед растопочной дверцей, постоянный контроль электропроводки и исправный дымоход, в котором не скапливается сажа», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Также в бане необходимо изолировать деревянные детали пропитанным глиняным раствором войлоком, кирпичом или асбестом. Важно и грамотное расстояние от потолка до верхней границы печи: 35 сантиметров для кирпичной и 1,2 метра для металлической. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ГУ МЧС России по Курганской области рассказали, как безопасно топить баню. Перед растопочной дверцей должен лежать металлический лист, также необходим постоянный контроль электропроводки, сообщили в ведомстве. «Баня помогает согреться в холодную погоду, если топить ее безопасно. Безопасная баня — это обязательное наличие металлического листа перед растопочной дверцей, постоянный контроль электропроводки и исправный дымоход, в котором не скапливается сажа», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Также в бане необходимо изолировать деревянные детали пропитанным глиняным раствором войлоком, кирпичом или асбестом. Важно и грамотное расстояние от потолка до верхней границы печи: 35 сантиметров для кирпичной и 1,2 метра для металлической.