МЧС рассказало курганцам, как безопасно топить баню

В ГУ МЧС России по Курганской области рассказали, как безопасно топить баню. Перед растопочной дверцей должен лежать металлический лист, также необходим постоянный контроль электропроводки, сообщили в ведомстве.
«Баня помогает согреться в холодную погоду, если топить ее безопасно. Безопасная баня — это обязательное наличие металлического листа перед растопочной дверцей, постоянный контроль электропроводки и исправный дымоход, в котором не скапливается сажа», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Также в бане необходимо изолировать деревянные детали пропитанным глиняным раствором войлоком, кирпичом или асбестом. Важно и грамотное расстояние от потолка до верхней границы печи: 35 сантиметров для кирпичной и 1,2 метра для металлической.
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В ГУ МЧС России по Курганской области рассказали, как безопасно топить баню. Перед растопочной дверцей должен лежать металлический лист, также необходим постоянный контроль электропроводки, сообщили в ведомстве. «Баня помогает согреться в холодную погоду, если топить ее безопасно. Безопасная баня — это обязательное наличие металлического листа перед растопочной дверцей, постоянный контроль электропроводки и исправный дымоход, в котором не скапливается сажа», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Также в бане необходимо изолировать деревянные детали пропитанным глиняным раствором войлоком, кирпичом или асбестом. Важно и грамотное расстояние от потолка до верхней границы печи: 35 сантиметров для кирпичной и 1,2 метра для металлической.