Подельники свердловских наркодилеров, приславшие семье гроб со свиной головой, получат жесткие сроки

Свердловчанам, приславшим семье гроб со свиной головой, попросили по 18 лет
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История прогремела в Первоуральске в 2023 году Фото:

Гособвинитель попросил 18 лет колонии для Андрея Агалакова и Никиты Нилогова, которые подкинули гроб со свиной головой, и вымогали деньги и наркотики у жителя Первоуральска (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В ходе прений гособвинитель попросил суд назначить двоим екатеринбуржцам 18 лет лишения свободы. Оглашение приговора состоится 17 октября», — сказали в ведомстве.

История прогремела в прошлом году. По версии следствия, 14 октября Вячеслав Курбанов сдал свою квартиру на сутки неизвестному мужчине. На следующий день Курбанов нашел в жилье коробки с неизвестным веществом. Когда он отдал их полицейским, то ему и его семье стали угрожать представители наркошопа. В частности, под дверь квартиры поставили гроб с отрубленной свиной головой и фотографией Курбанова. Также с него просили пять миллионов рублей и наркотики, которые он сдал. Иначе незнакомцы грозились расправой.

Вымогательством, как считают силовики, занимались Агалаков и Нилогов. За это им обещали денежное вознаграждение.

После угроз Курбанов обратился в СМИ, чтобы придать истории огласке. Затем правоохранители начали дежурить возле его дома. Наркобароны пытались договориться с ним: они скидывали ему полмиллиона, но уже было поздно.

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Гособвинитель попросил 18 лет колонии для Андрея Агалакова и Никиты Нилогова, которые подкинули гроб со свиной головой, и вымогали деньги и наркотики у жителя Первоуральска (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В ходе прений гособвинитель попросил суд назначить двоим екатеринбуржцам 18 лет лишения свободы. Оглашение приговора состоится 17 октября», — сказали в ведомстве. История прогремела в прошлом году. По версии следствия, 14 октября Вячеслав Курбанов сдал свою квартиру на сутки неизвестному мужчине. На следующий день Курбанов нашел в жилье коробки с неизвестным веществом. Когда он отдал их полицейским, то ему и его семье стали угрожать представители наркошопа. В частности, под дверь квартиры поставили гроб с отрубленной свиной головой и фотографией Курбанова. Также с него просили пять миллионов рублей и наркотики, которые он сдал. Иначе незнакомцы грозились расправой. Вымогательством, как считают силовики, занимались Агалаков и Нилогов. За это им обещали денежное вознаграждение. После угроз Курбанов обратился в СМИ, чтобы придать истории огласке. Затем правоохранители начали дежурить возле его дома. Наркобароны пытались договориться с ним: они скидывали ему полмиллиона, но уже было поздно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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