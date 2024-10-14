Новый уральский полпред Жога осваивается в VIP-ложах. Видео

14 октября 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Это фото URA.RU сделало на арене «Трактора» 7 октября (Жога — второй слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога знакомится с местным истеблишментом не только на официальных совещаниях, но и в неформальной обстановке — в VIP-ложах на спортивных мероприятиях. Об этом свидетельствует активность полпреда в его личном telegram-аккаунте, обратили внимание читатели URA.RU (и любезно поделились визуальными материалами). Прежде было известно лишь, что Жога посещал домашнюю игру ХК «Трактор» во время визита в Челябинск. Там его сопровождал губернатор Алексей Текслер. Но судя по «историям» полпреда в Telegram, с уральским спортом он познакомился ранее — на игре екатеринбургского «Автомобилиста» против казахстанского «Барыса» 7 октября. Жога опубликовал селфи в фирменных кепке и шарфе хоккейного клуба, подписал словом «болельщик» и сопроводил треком Басты «Моя игра». А на футбол Жога пришел в минувшие выходные. ФК «Урал» 12 октября принимал «Тюмень» на «Екатеринбург Арене». Фирменный мерч «шмелей» на Жоге не оставил сомнений, какой из уральских команд он отдал предпочтение. «Вот и добрались до футбола. На домашнем матче команды», — написал Жога. «Урал» выиграл со счетом 1:0. Жога был назначен на пост полпреда президента РФ в УрФО 2 октября, в Екатеринбург, где находится его штаб-квартира, прибыл в ночь на 4-е. Спустя несколько часов Жога познакомился со всеми губернаторами, а позднее начал ездить по регионам. За минувшие семь дней он, помимо Челябинска, посетил Курган, Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. Что известно о новом полпреде, URA.RU рассказывало сразу после президентского указа. А чего от Жоги ждут местные элиты — в другой сбойке агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога знакомится с местным истеблишментом не только на официальных совещаниях, но и в неформальной обстановке — в VIP-ложах на спортивных мероприятиях. Об этом свидетельствует активность полпреда в его личном telegram-аккаунте, обратили внимание читатели URA.RU (и любезно поделились визуальными материалами). Прежде было известно лишь, что Жога посещал домашнюю игру ХК «Трактор» во время визита в Челябинск. Там его сопровождал губернатор Алексей Текслер. Но судя по «историям» полпреда в Telegram, с уральским спортом он познакомился ранее — на игре екатеринбургского «Автомобилиста» против казахстанского «Барыса» 7 октября. Жога опубликовал селфи в фирменных кепке и шарфе хоккейного клуба, подписал словом «болельщик» и сопроводил треком Басты «Моя игра». А на футбол Жога пришел в минувшие выходные. ФК «Урал» 12 октября принимал «Тюмень» на «Екатеринбург Арене». Фирменный мерч «шмелей» на Жоге не оставил сомнений, какой из уральских команд он отдал предпочтение. «Вот и добрались до футбола. На домашнем матче команды», — написал Жога. «Урал» выиграл со счетом 1:0. Жога был назначен на пост полпреда президента РФ в УрФО 2 октября, в Екатеринбург, где находится его штаб-квартира, прибыл в ночь на 4-е. Спустя несколько часов Жога познакомился со всеми губернаторами, а позднее начал ездить по регионам. За минувшие семь дней он, помимо Челябинска, посетил Курган, Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. Что известно о новом полпреде, URA.RU рассказывало сразу после президентского указа. А чего от Жоги ждут местные элиты — в другой сбойке агентства.