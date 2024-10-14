Задержанному ФСБ бывшему вице-мэру Челябинска Репринцеву продлили срок в СИЗО

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Избрание меры пресечения бывшему вице-мэру Сергею Репринцеву, Центральный райсуд Челябинска, арест, центральный суд челябинск, репринцев сергей, вице-мэр
Сергей Репринцев останется в СИЗО до середины января 2025 года Фото:

Бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцеву, задержанному ФСБ и обвиняемому в получении многомиллионных взяток, продлили срок в СИЗО еще на три месяца. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор поддержал ходатайство о продлении срока заключения под стражей в отношении обвиняемого. Центральный райсуд с учетом позиции прокурора продлил обвиняемому меру пресечения до 16 января 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Репринцева в начале июля. Ему были предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупных размерах. Предварительно, в период с 2017 по 2019 годы он получил через посредника от сотрудников коммерческой организации не менее 10 млн рублей. За это он оказал им помощь в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе областного центра.

По версии следствия, посредником был теперь уже бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов. Именно у него в телефоне нашли компромат на Репринцева. Желая отправиться на СВО, экс-депутат дал ряд показаний, которые легли в основу других уголовных дел. Но отправка на фронт сорвалась: Челябинский областной суд оставил Паутова в СИЗО до 16 января 2025 года.

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Бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцеву, задержанному ФСБ и обвиняемому в получении многомиллионных взяток, продлили срок в СИЗО еще на три месяца. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор поддержал ходатайство о продлении срока заключения под стражей в отношении обвиняемого. Центральный райсуд с учетом позиции прокурора продлил обвиняемому меру пресечения до 16 января 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сотрудники УФСБ по региону задержали Репринцева в начале июля. Ему были предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупных размерах. Предварительно, в период с 2017 по 2019 годы он получил через посредника от сотрудников коммерческой организации не менее 10 млн рублей. За это он оказал им помощь в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе областного центра. По версии следствия, посредником был теперь уже бывший депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов. Именно у него в телефоне нашли компромат на Репринцева. Желая отправиться на СВО, экс-депутат дал ряд показаний, которые легли в основу других уголовных дел. Но отправка на фронт сорвалась: Челябинский областной суд оставил Паутова в СИЗО до 16 января 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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