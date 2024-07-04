Улики против задержанного ФСБ экс-замглавы Челябинска нашли в телефоне депутата

Доказательства получения 10-миллионной взятки бывшим вице-мэром Челябинска Сергеем Репринцевым, задержанным накануне ФСБ, нашли в смартфоне арестованного депутата гордумы Виталия Паутова. Об этом рассказал URA.RU источник в силовых структурах.
«По версии следствия, порядка 10 млн рублей от работников ООО „Жилстрой №9“ Репринцев получил через посредника, которым выступил депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов. Деньги предназначались за содействие комитета градостроительства и архитектуры Челябинска в подготовке, согласовании и утверждении проект планировки территории в границах улиц Доватора, Федорова, Профинтерна, Лагерная, Омская, Шаумяна в Советском районе. Репринцев в тот момент был председателем комитета. Улики содержались в переписке, которую вел Паутов со своего смартфона», — пояснил инсайдер.
Также, по его словам, дополнительные доказательства причастности Репринцева получены при анализе движения средств на счетах его самого и супруги. Показания против него дали также сотрудники мэрии Челябинска, как действующие, так и отставные. Обыски и выемки документов продолжаются, и не исключено, что в деле появятся новые эпизоды. В связи с этим следствие будет настаивать на помещении экс-чиновника в СИЗО, чтобы не дать помешать дальнейшему расследованию.
В пресс-службе УФСБ воздерживаются от комментариев по данному делу. В пресс-службе управления СК озвучили лишь сумму взятки — 10 млн рублей, которую «подозреваемый в период с 2017 по 2019 годы получил через посредника от сотрудников коммерческой организации за обеспечение содействия в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе».
Паутов был задержан ФСБ осенью 2023 года, арестован и, несмотря на все действия адвокатов, остается в СИЗО. Репринцева задержали в полдень 4 июля, ему предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Мера пресечения Репринцеву будет избрана 5 июля. Пока, как и Паутов, вину он не признает.
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