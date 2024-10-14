14 октября 2024

В Кургане после холодов резко потеплеет

© Служба новостей «URA.RU»
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Потепление идет в город
Потепление идет в город Фото:

Воздух в Кургане прогреется до +6 градусов днем 15 октября. Об этом сообщается на метеорологическом сайте.

«Днем в Кургане ожидается до +6 градусов тепла. Ночью температура снизится до -3 градусов», — говорится в прогнозе погоды на портале Gismeteo.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщил, что в Кургане ожидается постепенное уменьшение снежного покрова из-за повышения температуры воздуха и ясной погоды. По его словам, в ближайшие дни столбики термометров покажут от +5 до +9 градусов, что способствует ускоренному таянию снега, особенно в условиях города.

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Воздух в Кургане прогреется до +6 градусов днем 15 октября. Об этом сообщается на метеорологическом сайте. «Днем в Кургане ожидается до +6 градусов тепла. Ночью температура снизится до -3 градусов», — говорится в прогнозе погоды на портале Gismeteo. Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщил, что в Кургане ожидается постепенное уменьшение снежного покрова из-за повышения температуры воздуха и ясной погоды. По его словам, в ближайшие дни столбики термометров покажут от +5 до +9 градусов, что способствует ускоренному таянию снега, особенно в условиях города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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