В Кургане после холодов резко потеплеет

Потепление идет в город
Воздух в Кургане прогреется до +6 градусов днем 15 октября. Об этом сообщается на метеорологическом сайте.
«Днем в Кургане ожидается до +6 градусов тепла. Ночью температура снизится до -3 градусов», — говорится в прогнозе погоды на портале Gismeteo.
Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщил, что в Кургане ожидается постепенное уменьшение снежного покрова из-за повышения температуры воздуха и ясной погоды. По его словам, в ближайшие дни столбики термометров покажут от +5 до +9 градусов, что способствует ускоренному таянию снега, особенно в условиях города.
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