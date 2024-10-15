Выживший в Охотском море рассказал подробности смерти брата и племянника: что известно о трагедии

На днях рыбаки на судне «Ангел» обнаружили в Охотском море катамаран «Байкат», на котором находилась пропавшая два месяца назад семья Пичугиных. По предварительным данным, во время шторма у лодки заглох моток и ее начало уносить в открытое море. Сергей, его брат Михаил и сын Илья остались одни практически без воды и еды. В результате рокового события, выжить удалось лишь 46-летнему Михаилу, который потерял за это время более 50 килограммов веса. Подробности ужасной трагедии — в материале URA.RU.
Что произошло в открытом море
В акватории Охотского моря произошла трагедия с катамараном «Байкат», на котором находились три человека: Михаил Пичугин, его брат Сергей и племянник Илья. Они провели в открытом море два месяца, однако выжить удалось только Михаилу. Рыболовецкое судно «Ангел» случайно обнаружило дрейфующий катамаран.
Экспедиция, в которую входили 49-летний Сергей Пичугин, его 46-летний брат Михаил и 15-летний сын Илья, началась 9 августа. Группа отправилась из Хабаровского края на Сахалин, планируя преодолеть около 150 километров от мыса Перовского до города Оха на катамаране «Байкат». По расчетам, путь должен был занять лишь несколько часов, однако через три дня после отправления связь с ними прервалась.
Предполагается, что путешественников застал внезапный шторм, из-за чего они начали дрейфовать. Спустя значительное время лодку обнаружили рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края, что находится почти в 1000 километрах от Охи. Рыбаки оказали помощь, а момент спасения был зафиксирован на видео.
Эксклюзивные подробности страшной трагедии
Товарищ выжившего в Охотском море Михаила Пичугина поделился с «Известиями» деталями отдыха на Шантарских островах, который закончился трагедией. Денис рассказал, что вместе с женой они прибыли на место встречи в бухте Врангеля, расположенной напротив Шантарских островов по суше, в то время как семья Пичугиных подошла к островам по воде. Поскольку район островов является заповедной территорией и находится у границы, отдых был предварительно согласован с пограничной службой.
«Зарегистрировались, поехали, добрались до китов, ловили рыбу, отдыхали. Там приливы, немного с ними боролись. Потом вернулись туда, где стыковались изначально», — поделился друг Михаила.
После этого все туристы зарядили свои телефоны, накачали лодки и переоделись. Илья, 15-летний подросток, был одет не по погоде, поэтому Денис предоставил ему свою одежду. Жена Дениса передала Пичугиным оставшиеся у них продукты, которые, вероятнее всего, впоследствии имели огромное значение. Путешественникам необходимо было сообщить о своем прибытии к автомобилю на суше, но звонка Денис так и не получил и забил тревогу.
Кроме того, по словам бывшей супруги выжившего Михаила Екатерины, их общая дочь должна была отправиться в страшное путешествие вместе с отцом, сообщают «Известия». Девочка находилась у Михаила на каникулах. Ближе к началу роковой экспедиции она стала проситься домой, поэтому Екатерина купила ей билеты. Вероятно, это спасло жизнь дочери Михаила.
Как Михаилу удалось выжить
На протяжении 20 дней в открытом море с телами умерших родственников выживший Михаил Пичугин вынужден был питаться лишь горохом и дождевой водой. Ему приходилось собирать дождевую воду в емкости. Мужчина провел в открытом море 67 дней. Пичугин закрепил тела своего брата и племянника к лодке, чтобы их не смыло за борт во время шторма. Перед тем как его поместили в реанимацию, он успел сообщить, что запасов еды и воды хватило лишь на две недели, после чего ему пришлось перейти на дождевую воду и замачивать горох.
Оставаться на плаву в штормовую погоду ему помог плавучий якорь. Рыбаки с судна «Ангел», первые заметившие его лодку, отметили, что Пичугин действовал крайне профессионально, учитывая, что выжить в таких условиях было почти невозможно.
После гибели своих близких, Михаил обвесил лодку светоотражающими спасательными жилетами для лучшей видимости. После спасения он несколько раз поел и теперь находится в реанимации. Врачи подтверждают, что он выживет.
Профессор Намжил Цыбиков в интервью изданию «Известия» высказал предположение, что Михаил Пичугин сумел выжить в Охотском море благодаря избыточному весу. Как объяснил Цыбиков, в организме Михаила проходил процесс липолиза — расщепление жировых отложений. В ходе этого процесса вместе с жиром выделяется вода, что помогло уменьшить риск обезвоживания. Этот фактор играет критическую роль, поскольку обезвоживание представляет большую угрозу для выживания, чем недостаток пищи.
Профессор подчеркнул, что такое состояние заканчивается очень быстро. Даже незначительное количество морской воды, попадая в организм, может вызвать обезвоживание клеток, после чего развивается дисфункция коры головного мозга. Это может привести к потере сознания и, в итоге, к летальному исходу.
Состояние выжившего
Михаил был доставлен в медучреждение города Магадан в критическом состоянии. Пичугину диагностировали сильное обезвоживание и истощение организма, за последние два месяца он потерял более 50 килограммов веса. Из-за серьезного ухудшения здоровья Пичугин не смог подробно рассказать специалистам о происшествиях. Мужчина находится в состоянии сильного ослабления и едва может говорить.
Почему умер школьник
Подросток Илья Пичугин, находившийся в открытом море вместе с отцом и дядей, скончался, предположительно, от голода. Несмотря на наличие провизии на борту, молодой человек не мог заставить себя есть однообразные запасы — сухую вермишель и замоченный горох. Илья ушел из жизни в начале сентября, вскоре после своего 16-летия. На тот момент путешественники питались однообразным рационом более месяца, что стало причиной полного отказа организма Ильи принимать пищу.
Его отец, 49-летний Сергей, скончался в конце сентября — через три недели после смерти сына. Предполагается, что причина смерти была аналогичной. Как сообщил спасателям Михаил, в последние дни Сергей также не мог принимать пищу.
Брат оставшегося в живых сошел с ума после смерти сына
Сергей потерял рассудок после смерти своего сына. Он стал кричать, плакать и бросаться в воду, что заставляло Михаила Пичугина вытаскивать его, переодевать и согревать своим теплом. Михаил пытался накормить брата, но тот отказывался от еды и спустя 10 дней также скончался. Сам выживший поделился, что он поддерживал себя лишь мыслью о том, что его ждут дома мама и дочь.
Выжившему Михаилу может грозить срок
Михаила Пичугина, выжившего на лодке в Охотском море, могут взять под стражу в случае обнаружения отсутствия на судне необходимого оснащения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Согласно данным telegram-канала Shot, представители прокуратуры и следственных органов планируют в скором времени проверить, оснащена ли лодка, на которой находились Пичугин, его брат и племянник, средствами связи для сообщения о чрезвычайных происшествиях, радиостанциями, красной ракетой, спасательными жилетами и другим оборудованием, требуемым правилами безопасного выхода в море.
Было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся нарушения правил безопасности при эксплуатации водного транспорта, что привело к смерти двух или более лиц по неосторожности. В том случае, если будет установлено, что Пичугин не обеспечил надлежащую подготовку судна к выходу в открытое море, против него будет возбуждено обвинение. находится в отделении реанимации Магаданской областной больницы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.