В аэропорту Челябинска у курильщика из Таджикистана отобрали 600 сигарет

В аэропорту Челябинска сотрудники таможенного поста изъяли у прилетевшего из Таджикистана пассажира целую партию сигарет. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, он превысил разрешенную норму провоза табачной продукции в три раза.
«Мужчину инспекторы остановили в „зеленом“ коридоре. В сопровождаемом багаже гражданин вез четыре блока табачной продукции иностранного производства — всего 800 сигарет, что превысило допустимую норму в три раза», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
Мужчина объяснил, что везет сигареты для личного пользования. Так или иначе превышающие установленные нормы табачные изделия, а именно 600 сигарет, у него изъяли и составили протоколы об административных правонарушениях по статьям 16.2 и 16.3 КоАП РФ. Теперь пассажиру грозит штраф.
«Согласно таможенным правилам, один совершеннолетний пассажир может ввезти в Россию 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком („стиков“), или 250 граммов табака, или изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов. Данная норма применяется и к товарам, приобретенным в точках беспошлинной торговли», — приводит слова начальника таможенного поста Аэропорт Баландино Алексея Алексеева пресс-служба ведомства.
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