В Екатеринбурге дед раздробил голову малолетнему внуку: главное о жестоком убийстве

В Екатеринбурге дед раздробил голову новорожденному внуку на глазах у детей

16 октября 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кучин раздробил голову внуку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 45-летний Дмитрий Кучин обвиняется в убийстве младенца. Преступление случилось в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. Вся важная информация к этому часу — в сбойке URA.RU. Что произошло В 01:40 в полицию Екатеринбурга поступил тревожный звонок о том, что в коммунальной квартире происходит убийство малолетнего ребенка. На место происшествия выехали наряды, и, к сожалению, сведения подтвердились: спасти малыша не удалось. В квартире проживали родители, бабушка и дедушка погибшего. Накануне в 23:45 дедушка вернулся с работы, увидел плачущего внука и, поддавшись гневу, нанес ему смертельные травмы, после чего скрылся. Родной отец ребенка находится на СВО. По данным URA.RU, Кучин убил своего полуторамесячного внука, взбесившись от громкого плача ребенка. Мужчина ранее был шесть раз судим. Источник агентства добавил, что мужчина взял младенца за ногу и несколько раз ударил головой об пол. Поиски убийцы На розыск Кучина были ориентированы все наряды полиции столицы Среднего Урала. В общей сложности, розыском душегуба занималось порядка 150 сотрудников полиции. Кучина задержали днем 16 октября на улице Грибоедова. Уголовное дело По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Вся актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции агентства. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 45-летний Дмитрий Кучин обвиняется в убийстве младенца. Преступление случилось в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. Вся важная информация к этому часу — в сбойке URA.RU. В 01:40 в полицию Екатеринбурга поступил тревожный звонок о том, что в коммунальной квартире происходит убийство малолетнего ребенка. На место происшествия выехали наряды, и, к сожалению, сведения подтвердились: спасти малыша не удалось. В квартире проживали родители, бабушка и дедушка погибшего. Накануне в 23:45 дедушка вернулся с работы, увидел плачущего внука и, поддавшись гневу, нанес ему смертельные травмы, после чего скрылся. Родной отец ребенка находится на СВО. По данным URA.RU, Кучин убил своего полуторамесячного внука, взбесившись от громкого плача ребенка. Мужчина ранее был шесть раз судим. Источник агентства добавил, что мужчина взял младенца за ногу и несколько раз ударил головой об пол. На розыск Кучина были ориентированы все наряды полиции столицы Среднего Урала. В общей сложности, розыском душегуба занималось порядка 150 сотрудников полиции. Кучина задержали днем 16 октября на улице Грибоедова. По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Вся актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции агентства.