Бил головой об пол: подробности жестокого убийства младенца в Екатеринбурге

Екатеринбуржец убил полуторамесячного внука из-за громкого плача

16 октября 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Сообщение об убийстве ребенка поступило в ОП ночью (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржец Дмитрий Кучин убил своего полуторамесячного внука, взбесившись от громкого плача ребенка. Мужчина ранее был шесть раз судим. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Поздним вечером подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся», — пояснил полковник Горелых. Источник агентства добавил, что мужчина взял младенца за ногу и несколько раз ударил головой об пол. По его словам, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть отдела полиции №13 в 01:40. «Туда были направлены несколько нарядов. К большому сожалению, поступившие от граждан сведения оказались правдивыми. Спасти врачам малыша не удалось», — отметил представитель полиции региона. В квартире, где произошло убийство, зарегистрированы мать и отец малыша, который находится на СВО. Убийство произошло ночью 16 октября. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин — дедушка малыша. Мужчину уже задержали. Следователи СКР осмотрели место ЧП, все обстоятельства трагедии выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Дмитрий Кучин убил своего полуторамесячного внука, взбесившись от громкого плача ребенка. Мужчина ранее был шесть раз судим. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Поздним вечером подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся», — пояснил полковник Горелых. Источник агентства добавил, что мужчина взял младенца за ногу и несколько раз ударил головой об пол. По его словам, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть отдела полиции №13 в 01:40. «Туда были направлены несколько нарядов. К большому сожалению, поступившие от граждан сведения оказались правдивыми. Спасти врачам малыша не удалось», — отметил представитель полиции региона. В квартире, где произошло убийство, зарегистрированы мать и отец малыша, который находится на СВО. Убийство произошло ночью 16 октября. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин — дедушка малыша. Мужчину уже задержали. Следователи СКР осмотрели место ЧП, все обстоятельства трагедии выясняются.