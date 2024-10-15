Отец жестоко убитого в Екатеринбурге грудничка находится на СВО

Родной отец убитого в Екатеринбурге полуторамесячного малыша оказался бойцом СВО

16 октября 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Родной отец малыша на фронте (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Отец полуторамесячного малыша, которого ночью жестоко убили на Инженерной в Екатеринбурге, находится в зоне спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщила знакомая семьи. «Он давно находится на фронте», — сказала собеседница. По ее словам, малыш жил с бабушкой и двумя ее маленькими детьми. Отец ребенка — старший сын женщины. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин. Предварительно, он вернулся домой с ночной смены и стал избивать ребенка. За малыша пыталась вступиться бабушка. На месте работают спецслужбы. Комментарий от свердловского СКР ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец полуторамесячного малыша, которого ночью жестоко убили на Инженерной в Екатеринбурге, находится в зоне спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщила знакомая семьи. «Он давно находится на фронте», — сказала собеседница. По ее словам, малыш жил с бабушкой и двумя ее маленькими детьми. Отец ребенка — старший сын женщины. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин. Предварительно, он вернулся домой с ночной смены и стал избивать ребенка. За малыша пыталась вступиться бабушка. На месте работают спецслужбы. Комментарий от свердловского СКР ожидается.