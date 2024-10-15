15 октября 2024

Отец жестоко убитого в Екатеринбурге грудничка находится на СВО

Родной отец убитого в Екатеринбурге полуторамесячного малыша оказался бойцом СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Родной отец малыша на фронте (архивное фото) Фото:

Отец полуторамесячного малыша, которого ночью жестоко убили на Инженерной в Екатеринбурге, находится в зоне спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщила знакомая семьи.

«Он давно находится на фронте», — сказала собеседница. По ее словам, малыш жил с бабушкой и двумя ее маленькими детьми. Отец ребенка — старший сын женщины.

Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин. Предварительно, он вернулся домой с ночной смены и стал избивать ребенка. За малыша пыталась вступиться бабушка. На месте работают спецслужбы. Комментарий от свердловского СКР ожидается.

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Отец полуторамесячного малыша, которого ночью жестоко убили на Инженерной в Екатеринбурге, находится в зоне спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщила знакомая семьи. «Он давно находится на фронте», — сказала собеседница. По ее словам, малыш жил с бабушкой и двумя ее маленькими детьми. Отец ребенка — старший сын женщины. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин. Предварительно, он вернулся домой с ночной смены и стал избивать ребенка. За малыша пыталась вступиться бабушка. На месте работают спецслужбы. Комментарий от свердловского СКР ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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