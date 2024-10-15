Отец жестоко убитого в Екатеринбурге грудничка находится на СВО

Родной отец малыша на фронте (архивное фото)
Отец полуторамесячного малыша, которого ночью жестоко убили на Инженерной в Екатеринбурге, находится в зоне спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщила знакомая семьи.
«Он давно находится на фронте», — сказала собеседница. По ее словам, малыш жил с бабушкой и двумя ее маленькими детьми. Отец ребенка — старший сын женщины.
Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин. Предварительно, он вернулся домой с ночной смены и стал избивать ребенка. За малыша пыталась вступиться бабушка. На месте работают спецслужбы. Комментарий от свердловского СКР ожидается.
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