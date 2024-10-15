В ЯНАО назначили нового начальника МФЦ вместо осужденного за взятку депутата Юдина

Начальником отдела МФЦ в райцентре Тазовского района ЯНАО стала Оксана Гусейнова. До нее эту должность занимал бывший депутат районной думы Александр Юдин, которого осудили за взятку.
«Трудовые отношения с Юдиным А.Н. прекращены. Начальник отдела предоставления услуг в п. Тазовский — Гусейнова Оксана Алексеевна», — сообщили корреспонденту URA.RU представители МФЦ в поселке Тазовском.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Тазовском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в даче взятки руководителю местного отдела МФЦ Александру Юдину. Бывший депутат районной думы получил от бизнесмена 270 тысяч рублей при выполнении контракта на ремонт здания МФЦ и прилегающей территории. Позже судом Тазовского района Юдин был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный экс-депутат был исключен из партии политсоветом «Единая Россия».
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