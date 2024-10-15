15 октября 2024

Путин попросил обозначить жирнее Северный широтный ход в ЯНАО на карте Росатома. Видео

Путин не увидел на карте «Росатома» СШХ в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин попросил обозначить СШХ на карте Росатома
Путин попросил обозначить СШХ на карте Росатома Фото:

Владимир Путин в ходе совещания с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым не увидел на карте госкорпорации Северного широтного хода в ЯНАО. Президент попросил обозначить проект так, чтобы его было видно, сообщают в Кремле.

«Владимир Путин: [В презентации] смотрите, Северный широтный ход надо показать, у вас нет, а должен быть.

Алексей Лихачев: Северный широтный ход-1 — это от Надыма до Обской, а Северный широтный ход -2 — от Обской выходит на Сабетту. Эти два участка здесь маленьким пунктиром пока нарисованы. Но, конечно же, с учетом бюджетных ограничений надо думать, как реализовывать эти проекты. Это глубокие инвестиционные проекты, и мы, конечно, только вместе с РЖД их можем сделать», — приводится запись совещания на сайте президента России.

По данным источника, Владимир Путин попросил показать линию СШХ на карте корпорации. «Надо показать здесь», — сказал он.

Ранее, в июне 2024 года, глава Ямала Дмитрий Артюхов вернулся к теме СШХ в выступлении на выставке «Россия». «Инфраструктура — основная задача, СШХ — ключевой проект не только для ЯНАО, но и всей Арктической зоны», — сказал Артюхов. 

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Владимир Путин в ходе совещания с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым не увидел на карте госкорпорации Северного широтного хода в ЯНАО. Президент попросил обозначить проект так, чтобы его было видно, сообщают в Кремле. «Владимир Путин: [В презентации] смотрите, Северный широтный ход надо показать, у вас нет, а должен быть. Алексей Лихачев: Северный широтный ход-1 — это от Надыма до Обской, а Северный широтный ход -2 — от Обской выходит на Сабетту. Эти два участка здесь маленьким пунктиром пока нарисованы. Но, конечно же, с учетом бюджетных ограничений надо думать, как реализовывать эти проекты. Это глубокие инвестиционные проекты, и мы, конечно, только вместе с РЖД их можем сделать», — приводится запись совещания на сайте президента России. По данным источника, Владимир Путин попросил показать линию СШХ на карте корпорации. «Надо показать здесь», — сказал он. Ранее, в июне 2024 года, глава Ямала Дмитрий Артюхов вернулся к теме СШХ в выступлении на выставке «Россия». «Инфраструктура — основная задача, СШХ — ключевой проект не только для ЯНАО, но и всей Арктической зоны», — сказал Артюхов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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