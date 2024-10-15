Владимир Путин в ходе совещания с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым не увидел на карте госкорпорации Северного широтного хода в ЯНАО. Президент попросил обозначить проект так, чтобы его было видно, сообщают в Кремле.
«Владимир Путин: [В презентации] смотрите, Северный широтный ход надо показать, у вас нет, а должен быть.
Алексей Лихачев: Северный широтный ход-1 — это от Надыма до Обской, а Северный широтный ход -2 — от Обской выходит на Сабетту. Эти два участка здесь маленьким пунктиром пока нарисованы. Но, конечно же, с учетом бюджетных ограничений надо думать, как реализовывать эти проекты. Это глубокие инвестиционные проекты, и мы, конечно, только вместе с РЖД их можем сделать», — приводится запись совещания на сайте президента России.
По данным источника, Владимир Путин попросил показать линию СШХ на карте корпорации. «Надо показать здесь», — сказал он.
Ранее, в июне 2024 года, глава Ямала Дмитрий Артюхов вернулся к теме СШХ в выступлении на выставке «Россия». «Инфраструктура — основная задача, СШХ — ключевой проект не только для ЯНАО, но и всей Арктической зоны», — сказал Артюхов.
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