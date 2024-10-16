Как нужно выбирать продукты, чтобы не отравиться

Гастроэнтеролог Дианова усомнилась в истории с отравлением зефиром

16 октября 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Почему зефир мог вызвать отравление — объясняет врач Анастасия Яковлева Во вторник, 15 октября, десятки человек, купившие зефир в торговых сетях, пожаловались на боль в животе, вздутие и диарею. Все пострадавшие съели зефир марки «Жизель», в составе которого содержится мальтитный сироп и мальтит — которые и могли вызвать проблемы со здоровьем. После публикаций в СМИ из магазинов тут же изъяли опасный зефир. Затем коммерческий директор кондитерской фабрики «Сокол», которая производит «Жизель», обещал подать в суд из-за информации об опасности продукции его компании. Корреспондент Ura.ru созвонился с врачом-гастроэнтерологом, диетологом Нурией Диановой и поговорил с ней о том, из-за чего могли возникнуть проблемы со здоровьем у покупателей зефира. А также врач рассказала, как правильно выбирать продукты в магазине, чтобы максимально обезопасить себя. «Еще нужно доказать, что отравление» В самом начале беседы Нурия Дианова делает акцент на том, что называть произошедшее отравлением — неправильно. Ведь у этой истории может оказаться сразу несколько причин. «Во-первых, нужно быть очень четкими в формулировках — пока не доказано обратное, называть это пищевым отравлением неправильно, — уточняет Нурия Дианова. — Только если анализ изъятой продукции покажет, что там есть либо кишечная палочка, либо сальмонелла, или какие-то другие опасные ингредиенты». Пострадавшие от зефира потребители и эксперты называют мальтит, содержащийся в списке ингредиентов, одной из возможных причин диареи и боли в животе у съевших зефир. Но дело в том, что сам мальтит — это безопасный сахарозаменитель, утверждает врач. «Мальтит — это основной у них сахарозаменитель, который относится к многоатомным спиртам», — рассказала врач-гастроэнтеролог. «Мальтит — это безопасная добавка: он не аллергенный, не канцерогенный. Но при повышении дозы возможен послабляющий эффект. Он не всасывается, мы не можем его переработать. И так как это многоатомные спирты — они притягивают воду, и возникает диарея». Нурия Дианова предположила, что в некоторых партиях зефира, возможно, произошел сбой, и в продукте оказалось больше мальтита, что и вызвало реакцию. Но есть и другая версия — врач предположила, что причины отравления могли оказаться и не в еде. «Из-за того, что сейчас уровень стресса у людей достаточно высокий, то и у многих восприятие любой пищи намного выше. Это называется функциональным заболеванием кишечника — когда люди реагируют на очень многие компоненты, в том числе на любые сахарозаменители», — объяснила Нурия Дианова. «И у людей с высоким уровнем тревоги эта реакция может быть более бурной, выраженной». Так или иначе, сейчас эксперты должны определить, что именно вызвало проблемы со здоровьем у потребителей. Но чтобы максимально обезопасить себя, врач назвала несколько простых, но рабочих правил выбора товара в магазине. Как покупать продукты, чтобы не отравиться Иногда купленная еда в магазине может вызвать отравление, даже у нее идеальный срок годности. И вина зачастую лежит не на производителе, а на самих покупателях, считает врач. «Я постоянно вижу, как лежит творог на кассе. В какой-то момент покупатель передумал, и ему лень его отнести до холодной полки», — рассказала Нурия Дианова. «Вот так и возникают отравления — когда производитель ни в чем не виноват, а человек случайно взял такой творог, который какое-то время лежал в ненадлежащих условиях из-за другого потребителя». Чтобы не взять такой продукт, врач советует не отправлять в корзину товары, которые лежат на самом краю холодной полки. Лучше достать нужную еду издалека — так вы с большей вероятностью не наткнетесь на испорченный продукт. Также необходимо смотреть на упаковку. Помимо срока годности, важно обратить внимание на состав продукции — производители должны указывать все компоненты от большего к меньшему. Так вы сможете определить, какое количество вредного вещества содержится в продукте. «Если говорить о сахаре или о сахарозаменителе — конечно, оно все должно быть ближе к концу», — объяснила Нурия Дианова. — «То есть алгоритм простой: искать максимально чистый состав, чтобы вредные компоненты были можно дальше в списке ингредиентов». При этом врач подчеркивает, что сейчас производители указывают возможные последствия от переедания их продукции. Но при этом не говорят — сколько нужно съесть, чтобы начались проблемы. «Вот сейчас, мне кажется, в связи с этим случаем будут ужесточены меры в отношении сахарозаменителей. Сейчас на некоторых продуктах пишут: при превышении дозы возможен слабительный эффект, но не пишут, какой именно дозы. И, наверное, скоро начнут писать — при употреблении более чем одной зефиринки возможен слабительный эффект», — заключила Нурия Дианова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во вторник, 15 октября, десятки человек, купившие зефир в торговых сетях, пожаловались на боль в животе, вздутие и диарею. Все пострадавшие съели зефир марки «Жизель», в составе которого содержится мальтитный сироп и мальтит — которые и могли вызвать проблемы со здоровьем. После публикаций в СМИ из магазинов тут же изъяли опасный зефир. Затем коммерческий директор кондитерской фабрики «Сокол», которая производит «Жизель», обещал подать в суд из-за информации об опасности продукции его компании. Корреспондент Ura.ru созвонился с врачом-гастроэнтерологом, диетологом Нурией Диановой и поговорил с ней о том, из-за чего могли возникнуть проблемы со здоровьем у покупателей зефира. А также врач рассказала, как правильно выбирать продукты в магазине, чтобы максимально обезопасить себя. В самом начале беседы Нурия Дианова делает акцент на том, что называть произошедшее отравлением — неправильно. Ведь у этой истории может оказаться сразу несколько причин. «Во-первых, нужно быть очень четкими в формулировках — пока не доказано обратное, называть это пищевым отравлением неправильно, — уточняет Нурия Дианова. — Только если анализ изъятой продукции покажет, что там есть либо кишечная палочка, либо сальмонелла, или какие-то другие опасные ингредиенты». Пострадавшие от зефира потребители и эксперты называют мальтит, содержащийся в списке ингредиентов, одной из возможных причин диареи и боли в животе у съевших зефир. Но дело в том, что сам мальтит — это безопасный сахарозаменитель, утверждает врач. «Мальтит — это основной у них сахарозаменитель, который относится к многоатомным спиртам», — рассказала врач-гастроэнтеролог. «Мальтит — это безопасная добавка: он не аллергенный, не канцерогенный. Но при повышении дозы возможен послабляющий эффект. Он не всасывается, мы не можем его переработать. И так как это многоатомные спирты — они притягивают воду, и возникает диарея». Нурия Дианова предположила, что в некоторых партиях зефира, возможно, произошел сбой, и в продукте оказалось больше мальтита, что и вызвало реакцию. Но есть и другая версия — врач предположила, что причины отравления могли оказаться и не в еде. «Из-за того, что сейчас уровень стресса у людей достаточно высокий, то и у многих восприятие любой пищи намного выше. Это называется функциональным заболеванием кишечника — когда люди реагируют на очень многие компоненты, в том числе на любые сахарозаменители», — объяснила Нурия Дианова. «И у людей с высоким уровнем тревоги эта реакция может быть более бурной, выраженной». Так или иначе, сейчас эксперты должны определить, что именно вызвало проблемы со здоровьем у потребителей. Но чтобы максимально обезопасить себя, врач назвала несколько простых, но рабочих правил выбора товара в магазине. Иногда купленная еда в магазине может вызвать отравление, даже у нее идеальный срок годности. И вина зачастую лежит не на производителе, а на самих покупателях, считает врач. «Я постоянно вижу, как лежит творог на кассе. В какой-то момент покупатель передумал, и ему лень его отнести до холодной полки», — рассказала Нурия Дианова. «Вот так и возникают отравления — когда производитель ни в чем не виноват, а человек случайно взял такой творог, который какое-то время лежал в ненадлежащих условиях из-за другого потребителя». Чтобы не взять такой продукт, врач советует не отправлять в корзину товары, которые лежат на самом краю холодной полки. Лучше достать нужную еду издалека — так вы с большей вероятностью не наткнетесь на испорченный продукт. Также необходимо смотреть на упаковку. Помимо срока годности, важно обратить внимание на состав продукции — производители должны указывать все компоненты от большего к меньшему. Так вы сможете определить, какое количество вредного вещества содержится в продукте. «Если говорить о сахаре или о сахарозаменителе — конечно, оно все должно быть ближе к концу», — объяснила Нурия Дианова. — «То есть алгоритм простой: искать максимально чистый состав, чтобы вредные компоненты были можно дальше в списке ингредиентов». При этом врач подчеркивает, что сейчас производители указывают возможные последствия от переедания их продукции. Но при этом не говорят — сколько нужно съесть, чтобы начались проблемы. «Вот сейчас, мне кажется, в связи с этим случаем будут ужесточены меры в отношении сахарозаменителей. Сейчас на некоторых продуктах пишут: при превышении дозы возможен слабительный эффект, но не пишут, какой именно дозы. И, наверное, скоро начнут писать — при употреблении более чем одной зефиринки возможен слабительный эффект», — заключила Нурия Дианова.