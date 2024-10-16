В Тюменской области участники СВО станут наставниками для трудных подростков

В Тюмени приняли поправки в закон о наставниках для несовершеннолетних, состоящих на учете. Как рассказала URA.RU заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, теперь заниматься социальным волонтерством также смогут вернувшиеся с СВО жители региона.
«Сегодня мы приняли поправки в закон „О профилактике безнадзорности несовершеннолетних“. В частности, теперь наставниками для несовершеннолетних, находящихся в зоне риска, смогут стать вернувшиеся с СВО жители региона», — рассказала URA.RU зампред областной думы Наталья Шевчик.
Поправки в закон также предполагают расширение прав и полномочий наставников. Теперь они могут участвовать в получении грантов, а также больше времени проводить с подопечными. Например, по согласованию с родителями навещать ребенка дома, приходить за ним в школу или ходить с ним на какие-либо мероприятия. Нововведения вступают в силу в феврале 2025 года.
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В Тюмени приняли поправки в закон о наставниках для несовершеннолетних, состоящих на учете. Как рассказала URA.RU заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, теперь заниматься социальным волонтерством также смогут вернувшиеся с СВО жители региона. «Сегодня мы приняли поправки в закон „О профилактике безнадзорности несовершеннолетних“. В частности, теперь наставниками для несовершеннолетних, находящихся в зоне риска, смогут стать вернувшиеся с СВО жители региона», — рассказала URA.RU зампред областной думы Наталья Шевчик. Поправки в закон также предполагают расширение прав и полномочий наставников. Теперь они могут участвовать в получении грантов, а также больше времени проводить с подопечными. Например, по согласованию с родителями навещать ребенка дома, приходить за ним в школу или ходить с ним на какие-либо мероприятия. Нововведения вступают в силу в феврале 2025 года.