16 октября 2024

В Тюменской области участники СВО станут наставниками для трудных подростков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети, школьники, школа, силовики. Тюмень, подростки, дети, школа, школьники, дети зимой, крыльцо школы
Теперь наставники смогут приходить к подопечным в гости и в школу Фото:

В Тюмени приняли поправки в закон о наставниках для несовершеннолетних, состоящих на учете. Как рассказала URA.RU заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, теперь заниматься социальным волонтерством также смогут вернувшиеся с СВО жители региона.

«Сегодня мы приняли поправки в закон „О профилактике безнадзорности несовершеннолетних“. В частности, теперь наставниками для несовершеннолетних, находящихся в зоне риска, смогут стать вернувшиеся с СВО жители региона», — рассказала URA.RU зампред областной думы Наталья Шевчик.

Поправки в закон также предполагают расширение прав и полномочий наставников. Теперь они могут участвовать в получении грантов, а также больше времени проводить с подопечными. Например, по согласованию с родителями навещать ребенка дома, приходить за ним в школу или ходить с ним на какие-либо мероприятия. Нововведения вступают в силу в феврале 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Темы Тюмени» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени приняли поправки в закон о наставниках для несовершеннолетних, состоящих на учете. Как рассказала URA.RU заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, теперь заниматься социальным волонтерством также смогут вернувшиеся с СВО жители региона. «Сегодня мы приняли поправки в закон „О профилактике безнадзорности несовершеннолетних“. В частности, теперь наставниками для несовершеннолетних, находящихся в зоне риска, смогут стать вернувшиеся с СВО жители региона», — рассказала URA.RU зампред областной думы Наталья Шевчик. Поправки в закон также предполагают расширение прав и полномочий наставников. Теперь они могут участвовать в получении грантов, а также больше времени проводить с подопечными. Например, по согласованию с родителями навещать ребенка дома, приходить за ним в школу или ходить с ним на какие-либо мероприятия. Нововведения вступают в силу в феврале 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...