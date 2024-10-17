МРОТ повысят, а чайлдфри начнут штрафовать: какие законы приняла Госдума

Госдума в первом чтении приняла закон об увеличении МРОТ

17 октября 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об увеличении МРОТ и штрафах за чайлдфри Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума 17 октября в первом чтении приняла ряд законов, напрямую влияющих на жизнь россиян. В частности, приняты законопроекты о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри (осознанный отказ от детей), а также о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). URA.RU рассказывает, какие изменения ждут россиян в ближайшее время. Штрафы за отказ от деторождения Поддержали 388 депутатов Вячеслав Володин подчеркнул, что решение о рождении ребенка остается за женщиной, несмотря на новый законопроект Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на запрет пропаганды чайлдфри — идеологии осознанного отказа от детей. Теперь любые публикации, продвигающие отказ от рождения детей, будут запрещены в интернете, кино, рекламе и других медиа. Инициатива была озвучена на пленарном заседании думы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале отметил , что инициативу поддержали 388 депутатов. За нарушение данного закона предусмотрены штрафы: до пяти миллионов рублей для юридических лиц и до 400 тысяч рублей для физических лиц. Должностные лица при нарушении будут оштрафованы на 800 тысяч рублей. Для юридических лиц также предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение закона. На иностранных граждан, поживающих в России, также распространяется законопроект. Женщина имеет право не рожать Володин подчеркнул, что запрет касается только пропаганды. Женщина все еще имеет право отказаться от рождения ребенка, при условии, если она не выносит это решение в массы, отметил депутат. Законопроект активно поддерживают ведущие политические деятели, включая спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и других депутатов и сенаторов. Останина: у людей есть природная миссия Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что пропаганда чайлдфри — это западная «антидемографическая информационная диверсия» против России. «Мы должны вооружить нашу молодежь государственной идеологией социальной справедливости, равных стартовых возможностей, чтобы каждый из них смог реализовать свою природную миссию — стать мамой или папой», — прокомментировала депутат. В России вырастет МРОТ Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ до 22 440 рублей. Это произойдет с начала 2025 года. По словам Володина, благодаря законопроекту в будущем около 4,2 миллиона работников повысят свою зарплату. На текущий момент минимальный размер оплаты труда составляет 17 733 рубля. Изменения в ОМС для новых регионов Донбасс до конца 2025 года может не переходить на ОМС Фото: Александр Мамаев © URA.RU Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отсрочку до 2026 года новым регионам РФ для перехода на систему обязательного медицинского страхования. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что его разработка происходила на основе обращений руководителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Отсрочка будет действовать до конца 2025 года. Нулевая ставка страховых взносов для российского флота сохранена Принят законопроект о сохранении нулевой ставки страховых взносов, начисляемых на выплаты экипажам российских судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов. Ставка будет действовать до 2037 года. В пояснительной записке к проекту отмечается, что эта инициатива позволит создать благоприятные условия для развития транспортного флота и гражданского судостроения РФ. Расходы российского бюджета увеличат Госдума в первом чтении также приняла законопроект, который позволит увеличить общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год на сумму до 1,5 триллиона рублей без изменений в закон о федеральном бюджете. Это позволит направить больше средств на приоритетные задачи правительства, отмечается в записке к соответствующему документу. Штрафы для россиян за границей Госсовет Татарстана внес в Государственную Думу РФ законопроект, который позволит штрафовать россиян за рубежом за действия, ущемляющие интересы страны. Согласно пояснительной записке, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности, теперь государство сможет арестовывать имущество нарушителей, которые выступают против интересов РФ. Налоговые изменения Госдума приняла решение о повышении размера госпошлины за регистрацию договоров аренды недвижимости. Теперь для физических лиц ставка составит 4000 рублей, а для юридических лиц — 44 000 рублей. Данная мера была официально утверждена в рамках последних изменений законодательства, касающихся различных аспектов государственной регистрации. Госдума приняла ряд решений, связанных с налогообложением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кроме того, в России предложено увеличение ставки налога на прибыль организаций с 15% до 20% по доходам от государственных и муниципальных ценных бумаг, а также по обращающимся облигациям российских организаций. Также власти Красноярского края вводят новые меры для стимуляции добычи «бедных» комплексных руд, изменяя условия налогообложения. В частности, для участков недр, запасы которых впервые поставлены на государственный баланс после 1 января 2024 года, предусматривается отмена нижнего порога налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это поможет увеличить доходы в бюджет: в 2025 году — на 131 млрд рублей, в 2026 году — на 167,6 млрд рублей, а в 2027 году — на 216,7 млрд рублей. Кроме того, ожидаются изменения в акцизах на алкоголь и безалкогольные напитки. Например, облагаемый акцизами порог для сахаросодержащих напитков снижается с 5 до 2 грамм сахара на 100 миллилитров. При этом акцизы не будет распространяться на соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и напитки на растительной основе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума 17 октября в первом чтении приняла ряд законов, напрямую влияющих на жизнь россиян. В частности, приняты законопроекты о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри (осознанный отказ от детей), а также о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). URA.RU рассказывает, какие изменения ждут россиян в ближайшее время. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на запрет пропаганды чайлдфри — идеологии осознанного отказа от детей. Теперь любые публикации, продвигающие отказ от рождения детей, будут запрещены в интернете, кино, рекламе и других медиа. Инициатива была озвучена на пленарном заседании думы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале отметил, что инициативу поддержали 388 депутатов. За нарушение данного закона предусмотрены штрафы: до пяти миллионов рублей для юридических лиц и до 400 тысяч рублей для физических лиц. Должностные лица при нарушении будут оштрафованы на 800 тысяч рублей. Для юридических лиц также предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение закона. На иностранных граждан, поживающих в России, также распространяется законопроект. Володин подчеркнул, что запрет касается только пропаганды. Женщина все еще имеет право отказаться от рождения ребенка, при условии, если она не выносит это решение в массы, отметил депутат. Законопроект активно поддерживают ведущие политические деятели, включая спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и других депутатов и сенаторов. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что пропаганда чайлдфри — это западная «антидемографическая информационная диверсия» против России. «Мы должны вооружить нашу молодежь государственной идеологией социальной справедливости, равных стартовых возможностей, чтобы каждый из них смог реализовать свою природную миссию — стать мамой или папой», — прокомментировала депутат. Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ до 22 440 рублей. Это произойдет с начала 2025 года. По словам Володина, благодаря законопроекту в будущем около 4,2 миллиона работников повысят свою зарплату. На текущий момент минимальный размер оплаты труда составляет 17 733 рубля. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отсрочку до 2026 года новым регионам РФ для перехода на систему обязательного медицинского страхования. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что его разработка происходила на основе обращений руководителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Отсрочка будет действовать до конца 2025 года. Принят законопроект о сохранении нулевой ставки страховых взносов, начисляемых на выплаты экипажам российских судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов. Ставка будет действовать до 2037 года. В пояснительной записке к проекту отмечается, что эта инициатива позволит создать благоприятные условия для развития транспортного флота и гражданского судостроения РФ. Госдума в первом чтении также приняла законопроект, который позволит увеличить общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год на сумму до 1,5 триллиона рублей без изменений в закон о федеральном бюджете. Это позволит направить больше средств на приоритетные задачи правительства, отмечается в записке к соответствующему документу. Госсовет Татарстана внес в Государственную Думу РФ законопроект, который позволит штрафовать россиян за рубежом за действия, ущемляющие интересы страны. Согласно пояснительной записке, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности, теперь государство сможет арестовывать имущество нарушителей, которые выступают против интересов РФ. Госдума приняла решение о повышении размера госпошлины за регистрацию договоров аренды недвижимости. Теперь для физических лиц ставка составит 4000 рублей, а для юридических лиц — 44 000 рублей. Данная мера была официально утверждена в рамках последних изменений законодательства, касающихся различных аспектов государственной регистрации. Кроме того, в России предложено увеличение ставки налога на прибыль организаций с 15% до 20% по доходам от государственных и муниципальных ценных бумаг, а также по обращающимся облигациям российских организаций. Также власти Красноярского края вводят новые меры для стимуляции добычи «бедных» комплексных руд, изменяя условия налогообложения. В частности, для участков недр, запасы которых впервые поставлены на государственный баланс после 1 января 2024 года, предусматривается отмена нижнего порога налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это поможет увеличить доходы в бюджет: в 2025 году — на 131 млрд рублей, в 2026 году — на 167,6 млрд рублей, а в 2027 году — на 216,7 млрд рублей. Кроме того, ожидаются изменения в акцизах на алкоголь и безалкогольные напитки. Например, облагаемый акцизами порог для сахаросодержащих напитков снижается с 5 до 2 грамм сахара на 100 миллилитров. При этом акцизы не будет распространяться на соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и напитки на растительной основе.