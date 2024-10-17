В России повысят МРОТ

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ
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В России планируют установить МРОТ в размере 22 440 рублей Фото:

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно новым правкам с 2025 года размер планируется установить на уровне 22 440 рублей.

«Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей с 2025 года», — отмечается на сайте думы. Инициативы была озвучена на пленарном заседании.

Ранее правительство РФ предложило с 2026 года начать по новому рассчитывать прожиточный минимум. Власти говорили об увеличении размера. Также сообщалось об индексации МРОТ к 2025 году. Сейчас он установлен на уровне 17 733 рубля.

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно новым правкам с 2025 года размер планируется установить на уровне 22 440 рублей. «Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей с 2025 года», — отмечается на сайте думы. Инициативы была озвучена на пленарном заседании. Ранее правительство РФ предложило с 2026 года начать по новому рассчитывать прожиточный минимум. Власти говорили об увеличении размера. Также сообщалось об индексации МРОТ к 2025 году. Сейчас он установлен на уровне 17 733 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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