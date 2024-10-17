В России повысят МРОТ

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ

17 октября 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

В России планируют установить МРОТ в размере 22 440 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно новым правкам с 2025 года размер планируется установить на уровне 22 440 рублей. «Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей с 2025 года», — отмечается на сайте думы. Инициативы была озвучена на пленарном заседании. Ранее правительство РФ предложило с 2026 года начать по новому рассчитывать прожиточный минимум. Власти говорили об увеличении размера. Также сообщалось об индексации МРОТ к 2025 году. Сейчас он установлен на уровне 17 733 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно новым правкам с 2025 года размер планируется установить на уровне 22 440 рублей. «Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей с 2025 года», — отмечается на сайте думы. Инициативы была озвучена на пленарном заседании. Ранее правительство РФ предложило с 2026 года начать по новому рассчитывать прожиточный минимум. Власти говорили об увеличении размера. Также сообщалось об индексации МРОТ к 2025 году. Сейчас он установлен на уровне 17 733 рубля.