В России повысят МРОТ

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно новым правкам с 2025 года размер планируется установить на уровне 22 440 рублей.
«Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей с 2025 года», —
Ранее правительство РФ предложило с 2026 года начать по новому рассчитывать прожиточный минимум. Власти говорили об увеличении размера. Также сообщалось об индексации МРОТ к 2025 году. Сейчас он установлен на уровне 17 733 рубля.
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