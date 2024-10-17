17 октября 2024

Курганцы жалуются на давку в автобусе, из-за которой сложнее уехать на работу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус №46 вновь оказался переполненным
Автобус №46 вновь оказался переполненным Фото:

Курганцы пожаловались на переполненные автобусы. Жители столкнулись с давкой в транспорте при поездках на работу и учебу. Об этом сообщается в социальных сетях. 

«Битком набитые автобусы: вот так курганцы каждое утро пытаются уехать на учебу/работу. На кадрах 46 автобус. Курганцы говорят, что похожая ситуация утром и вечером на маршруте 14 и 90», — сообщает telegram-канал «Курганистан». Информация с видео также появилась в группе в соцсети «ВКонтакте» — «Типичный Курган». 

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ на момент публикации получить не удалось, информация будет дополнена после получения комментария. 

Ранее URA.RU уже писало жалобу жителей на этот автобус. На маршруте №46 в Кургане постоянная давка, что даже двери на остановках открываются с большим трудом. Тогда жители просили, чтобы общественный транспорт ходил чаще. 

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Курганцы пожаловались на переполненные автобусы. Жители столкнулись с давкой в транспорте при поездках на работу и учебу. Об этом сообщается в социальных сетях.  «Битком набитые автобусы: вот так курганцы каждое утро пытаются уехать на учебу/работу. На кадрах 46 автобус. Курганцы говорят, что похожая ситуация утром и вечером на маршруте 14 и 90», — сообщает telegram-канал «Курганистан». Информация с видео также появилась в группе в соцсети «ВКонтакте» — «Типичный Курган».  Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ на момент публикации получить не удалось, информация будет дополнена после получения комментария.  Ранее URA.RU уже писало жалобу жителей на этот автобус. На маршруте №46 в Кургане постоянная давка, что даже двери на остановках открываются с большим трудом. Тогда жители просили, чтобы общественный транспорт ходил чаще. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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