Курганцы пожаловались на переполненные автобусы. Жители столкнулись с давкой в транспорте при поездках на работу и учебу. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Битком набитые автобусы: вот так курганцы каждое утро пытаются уехать на учебу/работу. На кадрах 46 автобус. Курганцы говорят, что похожая ситуация утром и вечером на маршруте 14 и 90», — сообщает telegram-канал «Курганистан». Информация с видео также появилась в группе в соцсети «ВКонтакте» — «Типичный Курган».
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ на момент публикации получить не удалось, информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU уже писало жалобу жителей на этот автобус. На маршруте №46 в Кургане постоянная давка, что даже двери на остановках открываются с большим трудом. Тогда жители просили, чтобы общественный транспорт ходил чаще.
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