Ямальский инклюзивный детский сад в вошел в тройку лучших по стране

Детский сад из Лабытнанги (ЯНАО) занял второе место на всероссийском конкурсе
МАДОУ «Ромашка» в Лабытнанги (ЯНАО) занял второе место на всероссийском конкурсе в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». Об этом сообщила глава города Марина Трескова.
«В Москве состоялась церемония награждения. Поздравляю команду наших „вторых мамочек“ с достойным представлением своих достижений в финале конкурса», — поздравляет Трескова работников детского сада в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, как Марину Трескову переизбрали мэром в Лабытнанги. Для этого администрация провела двухэтапный конкурс.
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