Ямальский инклюзивный детский сад в вошел в тройку лучших по стране

Детский сад в Лабытнанги занял второе место во всероссийском конкурсе
© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад из Лабытнанги (ЯНАО) занял второе место на всероссийском конкурсе
Детский сад из Лабытнанги (ЯНАО) занял второе место на всероссийском конкурсе Фото:

МАДОУ «Ромашка» в Лабытнанги (ЯНАО) занял второе место на всероссийском конкурсе в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

«В Москве состоялась церемония награждения. Поздравляю команду наших „вторых мамочек“ с достойным представлением своих достижений в финале конкурса», — поздравляет Трескова работников детского сада в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о том, как Марину Трескову переизбрали мэром в Лабытнанги. Для этого администрация провела двухэтапный конкурс.

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МАДОУ «Ромашка» в Лабытнанги (ЯНАО) занял второе место на всероссийском конкурсе в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». Об этом сообщила глава города Марина Трескова. «В Москве состоялась церемония награждения. Поздравляю команду наших „вторых мамочек“ с достойным представлением своих достижений в финале конкурса», — поздравляет Трескова работников детского сада в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, как Марину Трескову переизбрали мэром в Лабытнанги. Для этого администрация провела двухэтапный конкурс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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