18 октября 2024

Певицу Монеточку* объявили в розыск

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Уголовное дело на Монеточку заведено из-за неисполнении обязанностей иноагента Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

МВД объявило певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, родом из Екатеринбурга, признана иностранным агентом в РФ) в розыск в России. Об этом заявили в ведомстве.

«Следствие объявило в розыск певицу Монеточку по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента», — заявили в МВД. Информация появилась в базе данных ведомства.

Елизавета Монеточка покинула Россию вместе со своим мужем после начала спецоперации на Украине. В январе 2023 года ее внесли в реестр иностранных агентов. Позже силовики завели на нее уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Свою недвижимость в Москве исполнительница продала.

*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов

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МВД объявило певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, родом из Екатеринбурга, признана иностранным агентом в РФ) в розыск в России. Об этом заявили в ведомстве. «Следствие объявило в розыск певицу Монеточку по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента», — заявили в МВД. Информация появилась в базе данных ведомства. Елизавета Монеточка покинула Россию вместе со своим мужем после начала спецоперации на Украине. В январе 2023 года ее внесли в реестр иностранных агентов. Позже силовики завели на нее уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Свою недвижимость в Москве исполнительница продала. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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