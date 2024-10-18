Певицу Монеточку* объявили в розыск

МВД объявило певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, родом из Екатеринбурга, признана иностранным агентом в РФ) в розыск в России. Об этом заявили в ведомстве.
«Следствие объявило в розыск певицу Монеточку по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента», — заявили в МВД. Информация появилась в базе данных ведомства.
Елизавета Монеточка покинула Россию вместе со своим мужем после начала спецоперации на Украине. В январе 2023 года ее внесли в реестр иностранных агентов. Позже силовики завели на нее уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Свою недвижимость в Москве исполнительница продала.
*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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