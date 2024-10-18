Певицу Монеточку* объявили в розыск

19 октября 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Уголовное дело на Монеточку заведено из-за неисполнении обязанностей иноагента Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ МВД объявило певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, родом из Екатеринбурга, признана иностранным агентом в РФ) в розыск в России. Об этом заявили в ведомстве. «Следствие объявило в розыск певицу Монеточку по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента», — заявили в МВД. Информация появилась в базе данных ведомства. Елизавета Монеточка покинула Россию вместе со своим мужем после начала спецоперации на Украине. В январе 2023 года ее внесли в реестр иностранных агентов. Позже силовики завели на нее уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Свою недвижимость в Москве исполнительница продала. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД объявило певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, родом из Екатеринбурга, признана иностранным агентом в РФ) в розыск в России. Об этом заявили в ведомстве. «Следствие объявило в розыск певицу Монеточку по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента», — заявили в МВД. Информация появилась в базе данных ведомства. Елизавета Монеточка покинула Россию вместе со своим мужем после начала спецоперации на Украине. В январе 2023 года ее внесли в реестр иностранных агентов. Позже силовики завели на нее уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Свою недвижимость в Москве исполнительница продала. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов