Свердловчанина нашли в плену у ВСУ по ролику с пытками

Одного из четверых свердловчан, который вернулся из плена во время обмена военнопленными России и Украины, обнаружили по ролику с пытками. Близкие смогли опознать своего солдата по видео. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Четвертый, слава богу, вернулся благодаря близким, которые узнали в ролике своего солдата. Ролик пыточный… Мы всем коллективом переживали за него», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Однако она подчеркнула, что пока имеется мало опыта работы по роликам.
Омбудсмен подчеркнула, что все четверо возвращенных — участники боев в Курской области. Сейчас они находятся в Белоруссии.
Украина и Россия обменяли 95 военнопленных 18 октября. Сейчас бойцам оказывают необходимую помощь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила спецслужбы, которые помогли вернуть военных из плена. С начала 2024 года это уже девятый обмен пленными. Число освобожденных с обеих сторон достигло 2184 человек.
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