18 октября 2024

Свердловчанина нашли в плену у ВСУ по ролику с пытками

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Военного на пыточном ролике опознали близкие
Военного на пыточном ролике опознали близкие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Одного из четверых свердловчан, который вернулся из плена во время обмена военнопленными России и Украины, обнаружили по ролику с пытками. Близкие смогли опознать своего солдата по видео. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Четвертый, слава богу, вернулся благодаря близким, которые узнали в ролике своего солдата. Ролик пыточный… Мы всем коллективом переживали за него», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Однако она подчеркнула, что пока имеется мало опыта работы по роликам.

Омбудсмен подчеркнула, что все четверо возвращенных — участники боев в Курской области. Сейчас они находятся в Белоруссии.

Украина и Россия обменяли 95 военнопленных 18 октября. Сейчас бойцам оказывают необходимую помощь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила спецслужбы, которые помогли вернуть военных из плена. С начала 2024 года это уже девятый обмен пленными. Число освобожденных с обеих сторон достигло 2184 человек.

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Одного из четверых свердловчан, который вернулся из плена во время обмена военнопленными России и Украины, обнаружили по ролику с пытками. Близкие смогли опознать своего солдата по видео. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Четвертый, слава богу, вернулся благодаря близким, которые узнали в ролике своего солдата. Ролик пыточный… Мы всем коллективом переживали за него», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Однако она подчеркнула, что пока имеется мало опыта работы по роликам. Омбудсмен подчеркнула, что все четверо возвращенных — участники боев в Курской области. Сейчас они находятся в Белоруссии. Украина и Россия обменяли 95 военнопленных 18 октября. Сейчас бойцам оказывают необходимую помощь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила спецслужбы, которые помогли вернуть военных из плена. С начала 2024 года это уже девятый обмен пленными. Число освобожденных с обеих сторон достигло 2184 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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