Россия и Украина провели обмен пленными

Россия осуществила возврат 95 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории, в обмен передав 95 военнопленных украинских военных. Об этом 18 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», — прокомментировали в ведомстве.
В Минобороны также уточнили, что освобожденные бойцы будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию. Сейчас они находятся на территории Республики Беларусь.
Как сообщало URA.RU ранее, в Москву прилетели 103 военнослужащих РФ, освобожденных из украинского плена. Предыдущий обмен пленными Россия и Украина провели 13 сентября.
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