Россия и Украина провели обмен пленными

Минобороны РФ: 95 российских военных вернули из плена

19 октября 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Россия провела очередной обмен пленными с Украиной Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия осуществила возврат 95 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории, в обмен передав 95 военнопленных украинских военных. Об этом 18 октября сообщили в Министерстве обороны РФ. «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», — прокомментировали в ведомстве. В Минобороны также уточнили, что освобожденные бойцы будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию. Сейчас они находятся на территории Республики Беларусь. Как сообщало URA.RU ранее, в Москву прилетели 103 военнослужащих РФ, освобожденных из украинского плена. Предыдущий обмен пленными Россия и Украина провели 13 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия осуществила возврат 95 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории, в обмен передав 95 военнопленных украинских военных. Об этом 18 октября сообщили в Министерстве обороны РФ. «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», — прокомментировали в ведомстве. В Минобороны также уточнили, что освобожденные бойцы будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию. Сейчас они находятся на территории Республики Беларусь. Как сообщало URA.RU ранее, в Москву прилетели 103 военнослужащих РФ, освобожденных из украинского плена. Предыдущий обмен пленными Россия и Украина провели 13 сентября.