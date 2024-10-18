18 октября 2024

Россия и Украина провели обмен пленными

Минобороны РФ: 95 российских военных вернули из плена
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран спецназа ГРУ Андрей Крылов. Екатеринбург, звезда, военная форма, вс рф, крылов андрей, армейский жетон
Россия провела очередной обмен пленными с Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия осуществила возврат 95 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории, в обмен передав 95 военнопленных украинских военных. Об этом 18 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», — прокомментировали в ведомстве.

В Минобороны также уточнили, что освобожденные бойцы будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию. Сейчас они находятся на территории Республики Беларусь.

Как сообщало URA.RU ранее, в Москву прилетели 103 военнослужащих РФ, освобожденных из украинского плена. Предыдущий обмен пленными Россия и Украина провели 13 сентября.

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Россия осуществила возврат 95 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории, в обмен передав 95 военнопленных украинских военных. Об этом 18 октября сообщили в Министерстве обороны РФ. «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», — прокомментировали в ведомстве. В Минобороны также уточнили, что освобожденные бойцы будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию. Сейчас они находятся на территории Республики Беларусь. Как сообщало URA.RU ранее, в Москву прилетели 103 военнослужащих РФ, освобожденных из украинского плена. Предыдущий обмен пленными Россия и Украина провели 13 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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