Россия вернула попавших в плен военных: что известно о масштабном обмене. Видео

Минобороны РФ: 95 российских военных вернули из плена

19 октября 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Солдат вернули на родину Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России сообщило 18 октября о масштабном обмене военнопленными между РФ и Украиной. Десятки военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории. Обмен провели по формуле 95 на 95. О подробностях обмена — в материале URA.RU. РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 95 на 95 По итогу переговоров с территории, которая находится под контролем Украины вернулись на родину 95 российских военнослужащих. Столько же военнопленных ВСУ были переданы украинской стороне, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, российские военнослужащие, которых спасли из плена, находятся в Белоруссии. Бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. После этого, военнослужащих доставят в Россию. Военнослужащих вернули на родину в результате обмена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Посредничество ОАЭ При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), отметили в Минобороны РФ. ОАЭ уже не первый раз помогают осуществить обмен пленными между РФ и Украиной. Российское министерство иностранных дел выражало благодарность ОАЭ за посредничество. ОАЭ выступили в роли посредника при обмене пленными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Москалькова поблагодарила спецслужбы за возвращение пленных Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила слова благодарности спецслужбам, которые помогли вернуть из плена 95 российских военных. В своем telegram-канале она также поблагодарила Минобороны за огромную работу по обмену пленных. Москалькова поблагодарила Минобороны и спецслужбы за организацию обмена пленными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сколько человек обменяли с начала военного конфликта С начала 2024 года это девятый обмен пленными, отмечал МИД РФ. Число освобожденных с обеих сторон достигло 2184 человек. Последний обмен пленными стороны провели в середине сентября. Он прошел по формуле «103 на 103», в Россию вернулись военные, захваченные в плен в Курской области. В том обмене посредником также выступили ОАЭ. Ранее, в августе, в результате обмена военнопленными в РФ были возвращены 115 срочников , захваченных ВСУ в Курской области. Взамен Россия передала Киеву такое же количество украинских военнопленных. Сообщается, что большинство пленных срочников являются жителями Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство обороны России сообщило 18 октября о масштабном обмене военнопленными между РФ и Украиной. Десятки военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории. Обмен провели по формуле 95 на 95. О подробностях обмена — в материале URA.RU. По итогу переговоров с территории, которая находится под контролем Украины вернулись на родину 95 российских военнослужащих. Столько же военнопленных ВСУ были переданы украинской стороне, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, российские военнослужащие, которых спасли из плена, находятся в Белоруссии. Бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. После этого, военнослужащих доставят в Россию. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), отметили в Минобороны РФ. ОАЭ уже не первый раз помогают осуществить обмен пленными между РФ и Украиной. Российское министерство иностранных дел выражало благодарность ОАЭ за посредничество. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила слова благодарности спецслужбам, которые помогли вернуть из плена 95 российских военных. В своем telegram-канале она также поблагодарила Минобороны за огромную работу по обмену пленных. С начала 2024 года это девятый обмен пленными, отмечал МИД РФ. Число освобожденных с обеих сторон достигло 2184 человек. Последний обмен пленными стороны провели в середине сентября. Он прошел по формуле «103 на 103», в Россию вернулись военные, захваченные в плен в Курской области. В том обмене посредником также выступили ОАЭ. Ранее, в августе, в результате обмена военнопленными в РФ были возвращены 115 срочников, захваченных ВСУ в Курской области. Взамен Россия передала Киеву такое же количество украинских военнопленных. Сообщается, что большинство пленных срочников являются жителями Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).