В Челябинской области умер лидер ОПГ «Турбазовские» Чащин

19 октября 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Таким был Сергей Чащин в молодости Фото: социальные сети © URA.RU В Миассе Челябинской области в ночь на 19 октября скончался лидер банды «Турбазовские» Сергей Чащин. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в Миассе. Чащину был 51 год. «Криминала в его смерти нет. Много пил, стало плохо и скончался в больнице», — рассказал источник. Чащину оставался год до его полного освобождения. С марта 2023 года он находился на принудительных работах. Новость по теме ОПГ «Турбазовские» наводила ужас на всю Россию Банда, получившая название «Турбазовские», была создана в начале 90-х годов. Первым лидером ОПГ стал бывший спецназовец Олег Георгица. Преступная группировка занималась рэкетом и грабежами. В феврале 1998 года Георгицу убили. Банда раскололась и самым крупным сегментом стал руководить Чащин. «Турбазовские» при Чащине усилили свое влияние в криминальном мире. Банда занималась заказным убийствами по всей России. В числе их жертв бизнесмены, в том числе из Миасса — директор ЗАО «Трек» Андрей Падучин был убит в 2005 году и директор ООО «Надежда» Павел Сидоров в 2008 году. Разгром банды начался в 2012 году. 27 ноября были задержаны Чащин и его соратник Ралиф Фаизов. Далее были задержаны другие члены ОПГ. Чащин дал показания на заказчика убийств в Миассе. Им оказался сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский. Ардабьевского задержали в сентябре 2013 года и впоследствии умер в московском СИЗО до суда. Дело в отношении Чащина было выделено в отдельное производство. В июле 2013 года его приговорили к 13 годам строгого режима. Он отбывал срок в Копейске, а феврале 2023 года добился того, чтобы ему заменили оставшийся срок принудительными работами. Он несколько раз подавал на УДО, но суд ему отказывал в условно-досрочном освобождении. Других членов банды судили в Москве. Все они получили длительные сроки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области в ночь на 19 октября скончался лидер банды «Турбазовские» Сергей Чащин. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в Миассе. Чащину был 51 год. «Криминала в его смерти нет. Много пил, стало плохо и скончался в больнице», — рассказал источник. Чащину оставался год до его полного освобождения. С марта 2023 года он находился на принудительных работах. Банда, получившая название «Турбазовские», была создана в начале 90-х годов. Первым лидером ОПГ стал бывший спецназовец Олег Георгица. Преступная группировка занималась рэкетом и грабежами. В феврале 1998 года Георгицу убили. Банда раскололась и самым крупным сегментом стал руководить Чащин. «Турбазовские» при Чащине усилили свое влияние в криминальном мире. Банда занималась заказным убийствами по всей России. В числе их жертв бизнесмены, в том числе из Миасса — директор ЗАО «Трек» Андрей Падучин был убит в 2005 году и директор ООО «Надежда» Павел Сидоров в 2008 году. Разгром банды начался в 2012 году. 27 ноября были задержаны Чащин и его соратник Ралиф Фаизов. Далее были задержаны другие члены ОПГ. Чащин дал показания на заказчика убийств в Миассе. Им оказался сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский. Ардабьевского задержали в сентябре 2013 года и впоследствии умер в московском СИЗО до суда. Дело в отношении Чащина было выделено в отдельное производство. В июле 2013 года его приговорили к 13 годам строгого режима. Он отбывал срок в Копейске, а феврале 2023 года добился того, чтобы ему заменили оставшийся срок принудительными работами. Он несколько раз подавал на УДО, но суд ему отказывал в условно-досрочном освобождении. Других членов банды судили в Москве. Все они получили длительные сроки.